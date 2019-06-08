今年下半年即将退伍的男艺人！ 金秀贤&G-Dragon&太阳&大声&郑容和等 张才人霸气回应南太铉粉丝抗议私讯：「不要让男人控制你」 来说说《Produce》系列美貌C位们：原来他们都有个共同点！ IU为什么这么可爱？原来都遗传自父母啊～一不小心还被爸妈撒了狗粮♥

随著《Produce X 101》的热播，前三季的Produce系列也跟著再次火爆起来，今天我们不说什么安选之子或遗珠学员，就只来谈谈4季中其他学员心中的美貌C位，俊男靓女谁不爱呢？

《Produce101》第一季用全新的国民制作人机制带动了全国民的热情，这股热潮都传到了国外。 而第一季的美貌担当就是最终进入出道11人组的周洁琼，一名来自中国的女孩。 有见过她真人的粉丝说，虽然照片里的她看起来已经美翻天了，但是迄今为止没有任何一张饭拍图能够100%体现出她的美貌，动态的她比静态更加迷人，眼睛里有小星星。



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备受女粉丝们追捧的第二季是男生版，作为追星女孩怎能错过从一开始就陪伴本命出道的机会呢？ 所有学员心目中的美貌C位就是朴志训，他也成为了最后出道11人组Wanna One中的一员。 朴志训长相小巧精致，是典型的花美男类型，哪怕是未经修饰的生图都超耐打！



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第三季的《Produce》不是101而是48，加入了大量的日本学员。 而这一季的颜值搭档依旧来自中国，名为王怡人。 当时只有17岁的王怡人完全不惧高清镜头，双眼皮大眼睛，高鼻梁，樱桃小嘴，被韩国网友认可的颜值真的很能打，甚至称他是历代级的美貌。 不过可惜的是，妹妹最终未能进入IZ*ONE出道，后来与同公司的姐妹们组成了EVERGLOW。



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最后我们来看看正在播出中的《Produce X 101》，最新的颜值C位就是金敏圭了，去现场观看的粉丝们都说全程被他帅到张著嘴巴看完，可想而知真人是有多么惊人的帅气了。希望他也能走花路啊~



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这4位美貌C位都有一个共同点，就是参赛当时都只有19岁，果然是别人的19岁啊~

「图：PANN」

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