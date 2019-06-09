【有片】BTS防弹少年团《MIC DROP》MAMA专用版编舞影片公开！强势霸气已经溢出了萤幕
明星 2019年6月9日 星期日10:00 Rui
防弹出品必是精品，BTS又一次公开了传奇练影片，强势霸气已经溢出了萤幕。
BIGHIT通过官网公开了防弹少年团《MIC DROP》MAMA舞台上DANCE BREAK编舞影片。 7人穿著休闲服亮相，胸前还贴著名牌，让粉丝能够在快速的舞蹈动作变换中认清每一个成员。主舞J-HOPE先用强有力的舞蹈拉开了序幕，成员们齐心展现了BTS独有的游刃有余，形散神不散的舞姿。
防弹少年团的舞蹈以难著称，这里的难不仅是动作，更饱含了各种移动和走位，即使换到了大型舞台上也是如此，成员们会不断变换位置，成员们一丝不差地完美配合。
主舞三人帮十分吸引人，J-HOPE的动作强劲有力，柾国的独舞柔韧舒展 ，JIMIN舞姿张力十足，看得粉丝们大呼：「看到灵魂出窍」、「完全不知道他们还拍了MAMA专用版」、「练舞影片都这么帅~」、「看完又入坑了」、「 我也就看了二十多遍吧」等。
「图：YouTube」
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