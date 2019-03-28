李贞贤婚后也不休息 新片 4 月正式开拍！
电影 2019年3月28日 星期四09:44 施乃琪
出道 21 年的李贞贤在月初亲自预告了婚讯，不过多年来过著工作狂生活的她，在结婚当月果然又要立刻投入悬疑新片，而且题材还正好与新婚有关！
Banana Culture 最近透露李贞贤的新片《不死人们的夜晚》（暂译，죽지 않는 인간들의 밤）即将於 4 月开拍，身为女主角的她也即将投入工作。
月初时李贞贤才在自己的 SNS 上发布了亲笔信向粉丝宣告婚讯，表示：「这些年来我感受著粉丝的爱，总是更加全力以赴地用好作品和音乐来报答各位。而彷佛永远只爱工作的我、有所不足的我，遇见了毫不保留地给我勇气、爱护我、让我想共度一生的珍贵的人。」并透露将於 4 月 7 日举行婚礼。
有趣的是，即将开拍的《不死人们的夜晚》正是以一对新婚夫妻为主角，描写女子在与乍看非常完美的丈夫结婚后，却发现对方似乎拥有异於常人的经历，一天内能有 21 个小时都毫不休息地饮酒作乐甚至运动，起了疑心的妻子决定在婚姻谘询所与同学的协助下杀害丈夫，却引发了更加意外的结果。
（照片与影片来源：Banana Culture、TVDaily）
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