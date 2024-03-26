延尚昊最新作品《寄生兽：灰色部队》再度邀请具教焕与李贞贤演出～「非常热爱原著，没有不接演的理由」

N台原创系列新作《寄生兽：灰色部队》导演延尚昊，作家与主要演员全少妮、具教焕、李贞贤、权海骁共同出席今日的制作发表会。

《寄生兽：灰色部队》改编自日本漫画原著《寄生兽》，描述将人当作宿主而逐渐扩张自己势力的寄生生物们一出现，意味著想要阻止它们的军团「灰色部队」也开始了作战，其中与寄生生物共生的人类「秀仁」的故事即将展开。



剧中全少妮饰演著与寄生兽「海蒂」展开共生生活的女子秀仁，具教焕则是饰演姜宇一角，为寻找失踪的妹妹以及陌生姊姊的行踪，而知道了寄生兽的存在，之后便与秀仁同行。李贞贤则饰演寄生兽专案「灰色部队」的组长，她曾在寄生兽面前失去了丈夫，此后便为了消灭寄生兽而活。权海骁饰演一位资深员警，无论如何都想要保护秀仁到最后一刻。



全少妮在制作发表会上表示自己是这部日本原著的粉丝，对故事非常熟悉，相当好奇在韩国的版本会展开什么样的故事，也觉得虽然人类难以与寄生兽共存，但故事中总有莫名令人兴奋之处。具教焕也提到非常喜爱原著作品，而这次能成为自己喜爱的作品变得全球化，拓展世界观的其中一员，自然没有不接演这部作品的理由。李贞贤也表示本次在韩国展开的故事非常新颖，全新创造的角色也让她非常喜爱。



权海骁则是演员群中唯一没有看过原著的人，但也基於对延尚昊导演的信任而决定演出，也表示与延尚昊导演合作相当愉快。《寄生兽：灰色部队》将於4月5日透过Netflix平台公开。



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