李貞賢婚後也不休息　新片 4 月正式開拍！

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出道 21 年的李貞賢在月初親自預告了婚訊，不過多年來過著工作狂生活的她，在結婚當月果然又要立刻投入懸疑新片，而且題材還正好與新婚有關！

Banana Culture 最近透露李貞賢的新片《不死人們的夜晚》（暫譯，죽지 않는 인간들의 밤）即將於 4 月開拍，身為女主角的她也即將投入工作。

月初時李貞賢才在自己的 SNS 上發佈了親筆信向粉絲宣告婚訊，表示：「這些年來我感受著粉絲的愛，總是更加全力以赴地用好作品和音樂來報答各位。而彷彿永遠只愛工作的我、有所不足的我，遇見了毫不保留地給我勇氣、愛護我、讓我想共度一生的珍貴的人。」並透露將於 4 月 7 日舉行婚禮。

有趣的是，即將開拍的《不死人們的夜晚》正是以一對新婚夫妻為主角，描寫女子在與乍看非常完美的丈夫結婚後，卻發現對方似乎擁有異於常人的經歷，一天內能有 21 個小時都毫不休息地飲酒作樂甚至運動，起了疑心的妻子決定在婚姻諮詢所與同學的協助下殺害丈夫，卻引發了更加意外的結果。



（照片與影片來源：Banana Culture、TVDaily）

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