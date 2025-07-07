朴志训变身「超能力炊事兵」拯救暗黑食堂！搭档尹敬淏&韩东希&李洪耐出演漫改喜剧《炊事兵成为传说》

韩国TVING今日宣布，演员朴志训、尹敬淏（尹敬浩）、韩东希、李洪耐等将共同出演全新喜剧影集《炊事兵成为传说》。

《炊事兵成为传说》改编自同名网路漫画，是一部以喜剧形式描绘主角放下步枪拿起菜刀、脱下子弹带系上围裙，以炊事兵的身份成为传说的故事。



朴志训饰演主角「姜成宰」，他拥有神秘能力，能像游戏画面般看到食物状态与正确食谱，作为炊事兵一步步精进厨艺。 姜成宰是刚被分发至「降临哨所」的二等兵，从最优秀训练兵沦为关注士兵后，在神秘声音的引导下接受了成为炊事兵的转职任务。



尹敬淏饰演「朴宰英」，是姜成宰所属的第4中队上士、行政补给官，讲一口浓厚的方言，因接连不断的事件与事故而被称为「行走的定时炸弹」。 连年晋升失败、未能脱离「资深上士」身份，又因问题新兵的加入而倍感头痛。 尹敬淏将以真实细腻的演技展现这位处於风波中的军人生活。



韩东希饰演拥有温暖领导魅力的「赵睿琳」中尉，是降临哨所的所长。 她个性直率、说话直白，是在陆军士官学校的正统精英群中脱颖而出的女子大学ROTC背景「丑小鸭」。 因某种原因被派驻至降临哨所，原本过著平静生活，却因新兵的出现展开一连串五花八门的日常。



李洪耐饰演炊事兵前辈「尹东贤」兵长，号称「历代最不懂味道之人」，被视为导致哨所食堂进入暗黑期的元凶。 在退伍倒数100天、本想低调度日之际，却遇上古怪的后辈加入，使得他剩余的军旅生活充满变数。



《炊事兵成为传说》剧本由实际曾任炊事兵的作家崔龙执笔、融合他的亲身经历，由《优越的一天》等作品的导演赵南亨执导，将带来既幽默又感人的观剧体验。

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