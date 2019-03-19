胜利群聊内容再被挖！藐视法律嘲笑酒驾被抓艺人：善后处理没做好
明星 2019年3月19日 星期二08:25 Rui
胜利、郑俊英和崔钟训的聊天群内容就像打开了潘朵拉的魔盒，越挖黑幕越多，下药、迷奸、分享不雅录像等内容震惊整个韩国。
除了以上的内容外，韩媒也像是下定了决心一样想要将聊天群内容扒得彻彻底底，然而越往下挖掘越让民众咋舌。
最新的报道中，胜利又被挖出蔑视国法的黑料，在聊天群里嘲笑酒驾被抓的艺人，告诉群里的其他人说：「怎么善后处理没做好？不管用什么方法总是要先摁下舆论报道啊。XX（娱乐经纪公司）抛弃了XX（酒驾艺人姓名）。」这段内容完全反映出在胜利的认知里，只要懂得善后，不管犯了什么罪都能顺利逃脱。
对於胜利藐视国法的聊天内容，SBS电视台谴责其完全是在警察的帮助和庇护下才产生了这类蔑视法律和公权力的可笑特权意识。
「图：SBS、KSD」
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留言/评论
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藐視法律？
台灣這邊每天都在幹譙法官呢…都在罵法官是狗是恐龍…
23分前
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繼續挖，也可以給後輩男女藝人一個機會教育，壞事做多了，早晚都會碰到鬼的。
1小时前
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好吧。繼續挖的節奏我好像跟不上了。我有疑問🤔️？ 韓國的司法是如此簡單的嗎？ 有人在夜店被打， 記者去調查然後警察就不停的抓娛記就不停的挖？ 順序有點錯了吧？ 我好奇這個夜店暴力事情，去挖負責人出來，很對！ 然後順藤摸瓜揪了後面真正運營者. 更好了！ 故事到了這裡完全就是娛樂新聞的引導。誰跟誰一起聊天記錄著所有的罪證。那麼容易就解決了？ 我怎麼看著就覺得是那些得到過好處的警察，檢察，高官商人等都在洗底？ 不是一直都是他們搞的鬼嗎？ 沒有他們的濫用職權其他人為甚麼想著要巴結討好他們？
37分前