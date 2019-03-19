胜利群聊内容再被挖！藐视法律嘲笑酒驾被抓艺人：善后处理没做好

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胜利、郑俊英和崔钟训的聊天群内容就像打开了潘朵拉的魔盒，越挖黑幕越多，下药、迷奸、分享不雅录像等内容震惊整个韩国。

除了以上的内容外，韩媒也像是下定了决心一样想要将聊天群内容扒得彻彻底底，然而越往下挖掘越让民众咋舌。

最新的报道中，胜利又被挖出蔑视国法的黑料，在聊天群里嘲笑酒驾被抓的艺人，告诉群里的其他人说：「怎么善后处理没做好？不管用什么方法总是要先摁下舆论报道啊。XX（娱乐经纪公司）抛弃了XX（酒驾艺人姓名）。」这段内容完全反映出在胜利的认知里，只要懂得善后，不管犯了什么罪都能顺利逃脱。



对於胜利藐视国法的聊天内容，SBS电视台谴责其完全是在警察的帮助和庇护下才产生了这类蔑视法律和公权力的可笑特权意识。

「图：SBS、KSD」

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