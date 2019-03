【胜利 • 郑俊英事件】深入探讨:监察警方与保护告密者的重要性 出道以来第一次以直发造型录制影片的ITZY礼志!网友:「好漂亮,各种发型都很适合呢!」 NU'EST 特别新歌〈A Song For You〉唱出感动心情 夺 12 国 iTunes 冠军! 彷佛聆听一出浪漫电影⋯⋯白艺潾新专辑亮点抢先听! 《西班牙寄宿》首播:瞬时收视率最高9.9%!柳海真在西班牙开了一间「家具DIY公司」? 金正贤沈潜半年终於透露近况 「仍在为了康复而努力」 郑俊英手机爆出《两天一夜》成员车太铉、金俊昊涉赌!两人发表道歉文,并从所有节目下车! 《EXO的爬格子世界旅行2》一起到海生馆玩!伯贤忍不住和小白鲸亲亲 还模仿「海洋动物」? 被圈粉只要一瞬间!新人男团TXT新歌接力舞蹈,真的是太青春无敌了~ 居然因为OO落选JYP?陆星材看向朴轸永:「师父你自己又如何啊!」引发爆笑 MAMAMOO扮成「小狗」表演新歌,台上可爱爆萌,台下一脸生无可恋~XD 崔钟训结束21小时之警方调查:「与警察总警并无关系」、否认非法偷拍及贿赂 这么可爱的国民三胞胎竟遭种族歧视?! 宋一国伤心爆料:被扔小便瓶 BTS防弹少年团新专辑《MAP OF THE SOUL:PERSONA》!专辑概念在之前的活动、舞台等就曾剧透过! 市民团体状告YG梁铉锡:一出事就解约完全是回避责任 【韩文小百科】「牛奶男」、「JMT」...... 韩国青少年神秘又有趣的网路缩写 美男来袭!EXO世勋、SUHO、灿烈各自登上杂志封面 Dunkin Donuts 推出Hello Kitty 小夜灯 IU为《孝利家民宿》客人的出道歌曲应援:「美好的心灵,美好的歌曲」 最近这两位演员好抢眼!《会读心术的那小子》酷酷检察官 & 《热血祭司》新进刑警 李宗泫所属社FNC娱乐:「关於性骚扰传闻不是事实 将以法律强力应对」 胜利&郑俊英聊天室「员警总长」被揪出! 承认与刘仁锡熟识,曾一起吃饭、打球 新一代SOLO女王金请夏首度袭港 与香港的BYULHARANG欢度复活节 韩国大创又推新品,这次是满满的蜜桃PEACH系列喔! 河成云先拍了影片跟大家香港的HA:NEUL招呼:有没有想我啊? [图多]Astro唱到喘不停大喊「我要回家」 JIN JIN泪水失守谢粉丝

