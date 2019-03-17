【胜利 • 郑俊英事件】深入探讨：监察警方与保护告密者的重要性

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这礼拜真的是每一天都有新发现，一边感觉沉重、愤怒，一边也思考是否爆出这些事，是为了掩盖另一个调查事件呢？

（本文为3月14日撰写）

还没有静止下来，近日为韩国娱乐界带来极大震荡的「胜利 • 郑俊英事件」，这几天被牵涉入该案件的韩国娱乐界代表有增无减，新近被警方调查的对象，就是 3 年前曾因醉驾犯错，但后来却传以权谋私，借其财力与同一圈中好友的影响力，向警方行贿用以掩盖事实的 FTISLAND 成员「崔钟训」。



自一单接一单有关胜利、郑俊英与崔钟训的丑闻被引爆以后，暴露韩国警方多次借收取演艺人的金钱贿赂，防碍司法公正，破坏应有的法规原则，让韩国大众争相质疑今天韩国警察能否秉公办理，主持客观调查事件的公正性。

虽然警方在「胜利门」被爆踢以来，多次主动召开紧急记者会，就有关韩国警察成员收取胜利与崔钟训贿款，而从轻处理他们犯案一事的偏私行为澄清解话，但韩国国民事后对由警方主力调查，并传召了胜利与郑俊英协助调查的行动不敢完全尽信，尤其在有媒体公开了当年 2016 年时郑俊英曾因偷拍其前女友的性爱影片而被对方向警方举报时，负责该案件的警方，竟然勾结郑俊英，协助他向维修其手机的公司请求销毁手机内的资料，此事一公开后，警方在韩国公众的印象也被抨击至体无完肤。



面对公信力全失的韩国警方，这亦是向国民权益委员会举报本次丑闻的方正贤律师，最终选择该委员会，而放弃向警方举报的因由。前身为「国民苦衷处理委员会」，现称为「国民权益委员会」，其实就是一个由韩国总统直接处理，以维护国民权利，并调查公务机关贪腐及处理民情上达的国家监察滥权的机关。

往后为了重整韩国警方的公信印象，有关「胜利门」的调查情况，必须在检察一方以和盘托出的方式，把所有在聊天室内的全部对话，作出彻底调查，并且要更深入追查，胜利的「Burning Sun」夜店与警方不正勾结事件的来龙去脉，否则难以平服公众对警方的不满情绪。



另外，除了极力监察韩国警方的动向，确保告密者的安全，也是对「胜利门」此案能否继续公开更多鲜为人知，但对案情起决定性作用资讯的关键。韩国警方向来因为对举报人的保护机制太松散，经常被公众诟病，并阻碍了告密者向公众剖白事实的决心。

正准备推出新书，以公开 10 年前同门艺人师妹「张紫妍」，曾因遭受公司高层强迫向其他商界代表提供性服务，最终抵受不著压力而自杀身亡事件的「尹智舞」，她当年曾经面对警方忽视她为保护「张紫妍」而提出证供，正好就是值得我们深思，韩国社会应如何保护告密者的安全。



正如尹智舞最近接受韩国媒体访问，公开当年她向警方提供指证公司高层强迫张紫妍向别的企业代表提供性服务的有力证供时，当时警方多次要求她在深夜时间到警局提供资料，但途中她多番感受到已被别人跟踪，自此以后心情难以平服下来过生活。

如今「胜利门」一事所牵连并震荡到韩国政经界传统力量之大，实在有与「张紫妍自杀」一事不相伯仲。要保障最终调查能够客观，且不受阻碍地进行，可还受害人士一个清白，并向犯案人士绳之以法，加强告密者的安全保护，是对往后的事态发生至关重要。

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参考：https://goo.gl/ZGJwJk

本文由香港中文大学讲师 Steve Chung 钟乐伟授权刊登

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