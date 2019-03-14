团魂不灭！ 赖冠霖：「与Wanna One成员约定，每年8月7日聚会」
综艺 2019年3月14日 星期四08:00 Sani
如果是真的，今年8月7日可以期待Wanna One 11人的合照了吗？！
近日赖冠霖在KBS 2TV《Happy Together》担任特别MC，期间提到和Wanna One成员们的各种约定，包括在出道日重新聚到一起：「约好了每年8月7日聚会，由当年赚最多的成员请客。 」
赖冠霖也说到对这个限定团的依依不舍：「一个人在车里听Wanna One的歌时，感情就会涌上来。 」还在节目中透露了活动结束后的故事。
此外，同期嘉宾权娜拉和演艺李多寅也表达了对赖冠霖的喜爱。 李多寅说：「《Produce 101》第二季的时候给赖冠霖投票了。 」权娜拉则说：「我也因为喜欢赖冠霖看了节目，然后给邕圣佑投票了。 」结尾这反转是怎么回事？ XDD
据说赖冠霖从一开始就「觊觎」曹世镐的位置，还说「如果我坐在那里也能做好」，主持过程也相当流畅，曹世镐有没有感到威胁呢？ 这期节目将在今晚11:10（韩国时间）播出，要看要看~
（图源：KBS 2TV）
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留言/评论
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直接給各公司打預防針欸哈哈哈
那天排行程就要引退了🤣
34分前
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