出道仅一周 TXT 昨拿下第一座音乐节目冠军奖杯！
KPOP 2019年3月13日 星期三08:45 施乃琪
TXT (Tomorrow X Together) 在短短一周的时间里陆续写下海内外佳绩，无论实体、音源表现都相当亮眼，而昨天他们也不负众望地征服音乐节目啦！
昨天（12 日）在 SBS MTV 频道播出的《The Show 5》中，TXT 凭著出道歌曲 “CROWN” 击败了 (G)I-DLE 与本月少女，成为 3 月第二周的冠军得主。
获奖后 TXT 开心地互相拥抱，并表示：「我们出道才刚满一周，就给了我们这么大的奖⋯⋯真的非常感谢大家！真的非常感谢帮助我们、爱护我们，让我们能够获奖的各位粉丝，」接著也向公司同仁一一致谢。
下节目后 TXT 也录制了一小段影片向粉丝表示「我们拿下第一个第一名了，谢谢大家」，相较於节目上的拘谨，成员围著奖杯又叫又跳的模样十分温馨。
在拿下首座音乐节目奖杯的同时，其实 TXT 昨天也凭著出道专辑〈梦之篇章：STAR〉拿下日本 Oricon 单周榜第三名，以及告示牌两百强专辑榜第 140 名，再度恭喜他们啦！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、SBS MTV）
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