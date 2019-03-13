一语成箴？！ 旧日GD&太阳劝胜利小心：「你如果出事，BIGBANG就完了」

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近日胜利因夜店事件接受调查，网友翻出2017年BIGBANG的一段演唱会DVD影片，GD和太阳都表达了对胜利独自活动的担忧，现在回头看简直是预言级别。

影片中，太阳对胜利说：「（服兵役）那个时候我们都不在，没办法保护你。 」

胜利：「这是作为前辈在关心我吧？ 」

太阳：「当然了。 」

胜利：「我不会有那样的时候的。 」

GD：「你已经不是strong baby了，不再是baby。 」

胜利：「没错，我已经长大了，现在也肩负著很多责任、做了很多事情。 」

太阳：「到了明年，胜利一个人就代表著BIGBANG的颜面，所以要小心一点啊，如果发生什么事故，BIGBANG就完了，真的结束了，要说掰掰了。 」

GD也双手合十对胜利说：「拜托了！ 」

胜利则大笑著说：「我什么事故也没有啊！ 」



想看影片可以按此浏览。（49:24开始）

近日胜利因夜店事件接受调查，连带不少艺人也被发现有问题，韩国内舆论不断发酵，胜利本人更在昨日宣布退出娱乐圈，令人对BIGBANG的回归不禁担忧。

BIGBANG成员近年陆续服兵役，先是2017年2月T.O.P入伍，GD、太阳和大声分别在2018年2月和3月入伍，预计今年底陆续退役。 而忙内胜利去年已在活动期间透露将在今年上半年入伍，日前已宣布日期确定为3月25日。

（图源：KSD韩星网，胜利IG，YG）

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