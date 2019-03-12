消息底定！BTS防弹少年团 4 月携新专辑〈BTS MAP OF THE SOUL : PERSONA〉回归
KPOP 2019年3月12日 星期二08:15 施乃琪
从现在开始倒数一个月，防弹少年团就要带著新专辑回归、揭开崭新企划啦！
Big Hit Entertainment 在今天（12 日）宣布，防弹少年团将於 4 月 12 日发行新专辑〈BTS MAP OF THE SOUL : PERSONA〉，带来时隔近八个月的回归。
Big Hit 将在近日公开关於新专辑的更多详细事项，而防弹少年团最近即将在泰国为世界巡回演唱会《Love Yourself》划下句点，回归韩国歌坛后不久，他们也会立刻展开美国、巴西、英国、法国及日本的新一轮巡演《Love Yourself, Speak Yourself》，届时就能饱览新专辑中收录的新歌表演。
明天开始就能抢先预购防弹少年团的新专辑，Army 们想在第一时间收到专辑的话就别忘了即时下单罗！
（照片来源：Big Hit Entertainment）
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