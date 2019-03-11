胜利宣布退出娱乐圈！IG PO长文：「为了BIGBANG的名誉」
明星 2019年3月11日 星期一17:24 Sani
今日下午，BIGBANG成员胜利在个人IG上PO出图文宣布「退出演艺界」。
3月11日下午，近日因夜店事件接受调查的胜利时隔1个多月更新IG，做出了重大宣布。 以下是胜利留言全文：
「我是胜利。
我想最好在这个时间点退出演艺界。 因为引起社会讨论的案件太大，所以决定退出。
对於尚在调查的案件，我愿诚实接受调查，澄清所有疑惑。
过去的一个半月里，我受到国民的指责和厌恶，现在国内所有调查机构都在调查我，我被看作国民逆贼，无法允许自己为了一人独活而令到身边所有的人都受损。
真心感谢10年来给我很多爱的国内外粉丝，就算是为了YG和BIGBANG的名誉，我也不能留下去了。
再次说声抱歉，真的非常抱歉。
感谢这段时间以来的所有人。 」
BIGBANG胜利涉嫌安排性交易一事立案 以嫌疑人身份被调查
近日胜利因为夜店事件接连接受调查，今日警方公开了胜利所在Kakao Talk聊天室的部分内容，除了之前报导的「通过夜店为投资人安排性交易」，还有聊天室成员分享偷拍另一位成员与某女性发生关系的影片，以及3张偷拍该女性的照片， 目前警方已经对聊天室部分成员展开调查。
（图源：YG，胜利IG）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
-
-
Rex Cham bigbang…😭😭😭
10分前
-
他錢也賺了不少 好好存著 不亂花 這輩子不愁吃穿
11分前
-
Xue Fg Kacy Mok Grace Lye所以他们回归无望了吗？😱
7分前