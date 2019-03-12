李宝英「特别出演」《热血祭司》！金南佶却满怀歉意地说：「对不起」 究竟是为什么？
韩剧 2019年3月12日 星期二09:01 JiaJia
【剧透，慎入】大家有发现宝英姐姐吗？（笑） #金南佶动作戏最高 #最近的快乐泉源就是这部啦
SBS金土剧（周五、六播出）《热血祭司》於上周播出第13集至第16集，收视率分别为：15.3%、17.7%、12.5%、16.1%（以30分钟为1集计算），再度刷新自身最高收视。继金海日（金南佶 饰）的过往被揭开后，剧情也交代具大英（金成均 饰）、朴京善（李荷妮 饰）的过去：前者曾经失去自己的搭档，后者则有著令自己蒙羞的父亲。
第16集的最高收视率为20.9%，金海日、具大英和徐胜雅（琴世禄 饰）展开「共助行动」，与恶棍张龙（阴文锡 饰）一群人展开激烈搏斗。原本想要争一只眼、闭一只眼的大英，看到自己的后辈胜雅被恶棍所伤，再也无法冷眼旁观，使用「火箭头顶」反击。观众们一方面惊喜於他的转变，一方面又被此举动逗笑。
另外，剧组也公开幕后花絮，只见金南佶对著「宝英」道歉，究竟发生什么？
有发现吗？金南佶曾在警局打破的「警察人形立牌」，其实是李宝英在《悄悄话》里的警察造型！
就是这个场面！也难怪金南佶会感到抱歉XD
（支离破碎貌）
李宝英再次登场，金南佶又说了一次：「抱歉啦～」
这次和金成均一起，见空司惯的他只能说：「又砸烂了ㅠㅠ」，然后和金南佶一起陷入爆笑。
（图片、影片来源：SBS《热血祭司》）
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