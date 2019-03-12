Epik High 毫不意外又通杀音源榜！成员平常心以对「感谢大家让我们能继续做音乐」 李洪基和胜利、郑俊英事件划清界限：让粉丝「不要担心」！ 15& 白艺璘久违回归 只身端出全创作专辑！ 郑俊英偷拍女性影片在胜利聊天室传播！ 对话内容令人发指 《加油吧威基基2》歌手志愿生X生计型演员X万年二军选手…光看预告就爆笑！ 让练习生免於过劳、遭暴力相向或胁迫！文体部制定合约书明定青少年艺人权益 大型爱豆团演唱会上会出现的错误！连EXO都没能幸免 成勋、韩宝凛合作新剧《新作》！以游戏公司为背景的罗曼史 预计上半年首播 宋承宪、李善彬、李奎翰有望合作tvN新剧《伟大的Show》！预计下半年首播 李宝英「特别出演」《热血祭司》！金南佶却满怀歉意地说：「对不起」 究竟是为什么？ Sandara 主演 MV 朴春释出新歌第二波预告片！ 华莎令烤肠店人气变超高，却令工读生「遭殃」：当时很讨厌你... 恭喜赖冠霖x禹奭小分队出道！ 迷你首专《9801》showcase现场多图来袭 消息底定！BTS防弹少年团 4 月携新专辑〈BTS MAP OF THE SOUL : PERSONA〉回归 【声明全文】龙俊亨否认「歌手龙OO」影射 「从未和郑俊英加入同一个群组聊天室」 教科书级别的演示！看BTS防弹少年团如何优雅的拒绝粉丝要求XD

【剧透，慎入】大家有发现宝英姐姐吗？（笑） #金南佶动作戏最高 #最近的快乐泉源就是这部啦







SBS金土剧（周五、六播出）《热血祭司》於上周播出第13集至第16集，收视率分别为：15.3%、17.7%、12.5%、16.1%（以30分钟为1集计算），再度刷新自身最高收视。继金海日（金南佶 饰）的过往被揭开后，剧情也交代具大英（金成均 饰）、朴京善（李荷妮 饰）的过去：前者曾经失去自己的搭档，后者则有著令自己蒙羞的父亲。

第16集的最高收视率为20.9%，金海日、具大英和徐胜雅（琴世禄 饰）展开「共助行动」，与恶棍张龙（阴文锡 饰）一群人展开激烈搏斗。原本想要争一只眼、闭一只眼的大英，看到自己的后辈胜雅被恶棍所伤，再也无法冷眼旁观，使用「火箭头顶」反击。观众们一方面惊喜於他的转变，一方面又被此举动逗笑。



另外，剧组也公开幕后花絮，只见金南佶对著「宝英」道歉，究竟发生什么？



有发现吗？金南佶曾在警局打破的「警察人形立牌」，其实是李宝英在《悄悄话》里的警察造型！



就是这个场面！也难怪金南佶会感到抱歉XD



（支离破碎貌）



李宝英再次登场，金南佶又说了一次：「抱歉啦～」



这次和金成均一起，见空司惯的他只能说：「又砸烂了ㅠㅠ」，然后和金南佶一起陷入爆笑。

（图片、影片来源：SBS《热血祭司》）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻