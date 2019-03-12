华莎令烤肠店人气变超高，却令工读生「遭殃」：当时很讨厌你...
综艺 2019年3月12日 星期二08:30 Sani
想不到华莎的巨大人气也给工读生带去了巨大的压力，但好在现在已经「解脱」了XDD
MAMAMOO成员华莎去年出演《我独自生活》时吃烤肠的模样在全国刮起一阵烤肠热风，不止本尊去过的那家店火到不行，其他烤肠店也每天门口大排长龙：
更经常看到店家贴出声明：「因为华莎姐姐的效果，今天的烤肠已经全部卖光， 明天会准备更多的！ 」
而近日华莎出演《柳熙烈的写生簿》时，就遇到了一位当时在烤肠店打工的观众，坦言当时颇为「怨恨」她：「每天都是客满，只有两个人工作真的很辛苦。 3点钟开始营业，2点就有客人开始排队。 」
柳熙烈问：「当时会不会很气华莎？ 」
工读生：「嗯...... 对不起，是蛮气的。 」
「老板一定很开心，但作为工读生很辛苦吧，有没有加薪呢？ 」
「其实给的很多，但……还是很想辞职。 」XDD
这位诚实的后工读生在最说：「当时虽然很讨厌，但现在已经辞职了，会为华莎应援的！ 」
后边还有两位观众表示在学习华莎风格的挑眉，现场互动超有趣的！ 真是有可爱的歌手就有可爱的粉丝啊：
（图源：《柳熙烈的写生簿》）
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