宋承宪、李善彬、李奎翰有望合作tvN新剧《伟大的Show》！预计下半年首播

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剧情简介里提到：「以家庭剧和爱情故事为中心，并添加政治讽刺的作品。」感觉蛮特别的！ #最近继崔始源后 #宋承宪也有望饰演国会议员

预计於今年（2019年）下半年首播的tvN新剧《伟大的Show》，由《隧道》、《Cross》、《捉迷藏》申勇辉导演执导，《不良主妇》、《广告天才李太白》薛俊锡编剧执笔。以原国会议员「魏大韩」为中心，描述满是伤痕的兄妹和邻居们的家庭故事，将愉快地描写有点不足、有点歪曲的他们，成为一个家庭联合体的过程。是以家庭剧和爱情故事为中心，并添加政治讽刺的作品。



宋承宪有望饰演「魏大韩」。原本是国会议员的他，为天生的政客。32岁时就作为青年议员荣升第19代国会，但在第20代总选中作为地方选区的候选人竞选时，惨遭失利。现在是一个没身份地位的政客。他头脑灵活、舌灿莲花，外表优越到让人眼球净化的程度，但在决定性瞬间会因为性格而失利。



李善彬也收到出演提案，有望在剧中饰演「柳河英」。她是一位责任编剧，情感丰富、正义感满满，比起电视剧、综艺节目，更喜欢看新闻和时事，相当关注政治议题。



而正在出演《没礼貌的英爱小姐17》的李奎翰，则有望饰演魏大韩的政敌和情敌「姜俊浩」，是一位律师兼时事评论家。他被视为是保守派的下一代发言人，虽然外表知性、品行也端正，事实上是缺乏家庭温暖的角色。

（图片来源：KSD、TVDaily）

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