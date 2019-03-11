Monsta X 世界巡回演唱会即将开跑 首尔场门票明天开抢！ 《Running Man》刘在锡&李光洙黏腻重现韩剧《秘密花园》的经典场面 叫「ji soo智秀」的爱豆原来都这么美？同名效应有点神奇 《耀眼》仅剩四集迎来大结局，南柱赫今晚能否摆脱危机与杀人嫌疑！？ HIGHLIGHT预计上半年全员入伍！龙俊亨4月陆军现役入伍、李起光4月18日入伍、孙东云申请了义警！ NU'EST 新歌预告连发 感性告白引发期待！ 意外的友情认证！EXO灿烈为李升基点了辣炒鸡排，让李升基发文表示：「谢谢灿烈哥！」 崔泰俊有望出演《Hotel del Luna》！与吕珍九、IU等人合作 预计今年下旬首播 《Running Man》宋智孝一句「老公」越叫越顺，洪真英赞叹：两人很登对啊 尹钧相本业是「铲屎官」、兴趣是当演员！只和男人聚会的他让李准赫忍不住说：「谈谈恋爱吧」 丁海寅最新时尚画报大展野性美 每一张都值得收藏！ TXT 首周销量创 2019 新人最佳成绩！〈CROWN〉舞蹈练习影片人气火热 《Coffee Friends》共募得超过1千2百万韩元！全数用於残疾儿童的后援基金 BTS防弹少年团有望4月回归！时隔8个月发新专辑 朴宝剑也有「心生不满」的时候？转推回覆粉丝：感觉不能再笑得这么开心了 又恋爱了！宋智孝剪短发出现在粉丝签名会上 甜美动人如「春天女神」降临 BIGBANG胜利涉嫌安排性交易一事立案 以嫌疑人身份被调查 [8 Letters EP6] 无限可能的逆天长腿李敏镐 工作人员只好用「丢」的？ 《会读心术的那小子》今晚首播！4分钟长预告抢先看 辛睿恩主动向朴珍荣「索吻」？ EXO XIUMIN上台前为什么要亲耳麦？这个习惯也太可爱了吧～ 60年的韩牛传统名店：大都食堂 【推荐剧集】国文没学好的看到剧名《獬豸》差点失去了追剧兴趣！幸好最终没有错过～

尹钧相出演的这一集《我独自生活》很有趣。除了看到他如何细心照料自己的四个宝贝外，被称为「话唠」的他不停地和同僚、朋友聊天，感觉看到不一样的尹钧相呢～

MBC综艺节目《我独自生活》邀请朴娜莱的好友尹钧相出演。据他们的说法，两人是偶然在喝酒的地方相遇的。交换联络方式后，第二天尹钧相就被找去「娜莱吧」，两人成了至亲，还说出「可以爆料到什么程度」这种话，认证两人的好友关系。眼睛都还没完全张开，自家宝贝就跑到床上玩，尹钧相也亲昵地亲亲他。



作为「铲屎官」的代表之一，尹钧相只要叫著名字，宝贝们就会聚集到自己身边，让看者感到相当神奇。他也向大家介绍宝贝们如何来到自己身边及命名理由。



老大「空儿」是偶然地机缘下发现的，当时他对猫咪毫不关心，有次在路上与空儿不经意对视后，尹钧相「心空」了，所以叫「空儿」。



老二「Domi」是带著空儿去打疫苗时相遇的，正等著的时候有只猫咪拉著自己的裤管，那就是Domi。Domi因为太活泼所以被别人家弃养、准备安乐死，听到Domi故事的尹钧相马上领养回家。「Do（또）」是「再次」的意思，「Mi（미）」是「我」的意思，合起来就是「再次让我心空」。



老三「矮儿」是朋友托付给自己的，因为腿短短的所以叫「矮儿」。



忙内「Somi」也是弃养猫，因为皮肤病所以失去毛发，原主人因为无法负担治疗费用儿抛弃Somi，之后被尹钧相带回家，希望可以长出像棉花糖一样的毛发，所以叫「Somi」。尹钧相为此吃了不少苦头，Somi把皮肤病传染给其他猫咪，自己也感染了皮肤病，但这些都在尹钧相的努力下逐一化解，现在大家都非常健康。

尹钧相还亲自帮宝贝美容，考虑到宝贝的感受，他不会一次搞定，而是分批处理。被问到拍戏的时候是不是就没有这么多时间了？尹钧相表示：「少睡一点就可以了。」所以，尹钧相的本职是「铲屎官」、兴趣则是「演戏」，完全贴切啊！

到了和朋友聚会的时间，原来尹钧相找了曾经合作过《逆贼：偷百姓的盗贼》的李准赫、沈熙燮一起。「军事迷」的李准赫带来最新的模型枪和军用粮食，据说尹钧相也因为如此「入坑」了，从准赫哥那里买了很多东西。



而尹钧相一开口，话匣子停不下来，整整说了三个小时。沈熙燮说：「其实说来说去都是那些」，而李准赫则要他谈谈恋爱、见见女孩子：「每次都只会洪家聚会！」尹钧相表示自己对恋爱没有兴趣，李准赫回答：「见见女军人吧」，引发爆笑。棚内的彩虹会员们也说：「见见养猫的女军人吧～」

结束洪家聚会，尹钧相找来从小到大一起成长的朋友们（又是男人XD）。他亲自「调理」食物，朋友们则带来小吃和美食。尹钧相又陷入回忆之旅，之后还被拱出来献唱一曲。意犹未尽的他，不只SOLO，还和朋友对唱。

（图片、影片来源：MBC《我独自生活》）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻