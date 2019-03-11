BIGBANG胜利涉嫌安排性交易一事立案 以嫌疑人身份被调查
明星 2019年3月11日 星期一09:09 Rui
BIGBANG成员胜利近段时间风波不断，此前因投资的夜店涉嫌逃税、暴力事件、为外国投资商介绍性交易等引起舆论关注。 虽然胜利一方表示踢爆他介绍性交易的KAKAO TALK聊天内容纯属造假，但警方经过调查认定真实性较高，於是於3月10日就此事正式立案。
据悉，胜利的行为已经严重影响到社会秩序，其中牵涉人物众多，因此引起了警方的高度关注，目前，韩国警方已经派出三十名专业搜查官及电子程式分析要员前往胜利涉嫌逃税的夜店进行相关证据的搜集，并且将搜集到的证据进行分析处理， 而胜利也被警方认定会嫌疑人。
2月27日，胜利曾主动配合警方调查前往首尔地方警察厅，接受了长达8个小时的调查，当时胜利称「希望能够尽早澄清所有的疑点，无论何时都会积极配合调查。 」3月8日，YG娱乐宣布胜利将於3月25日作为陆军现役正式入伍，但此时胜利又成为性交易案嫌疑人，业界人士透露可能会影响入伍时间。
「图：KSD」
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留言/评论
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因為勝利25日要入伍，為了加快調查速度，為了消除對勝利的疑惑以及獲得搜查令，將勝利以嫌疑人的身份立案，一並接受調查的還有聊天記錄里的其他人（所以並不是勝利一人，因為如果在25日沒有查清，勝利入伍後，警方就需要與軍方協調配合調查，是非常不方便的。）
PS：嫌疑人和罪犯不同，依無罪推定的原則，除非經審判證明有罪確定，不然嫌疑人是無罪的
原文：http://t.cn/EMq6XbS
©是勝利不是勝膩
46分前
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Bengyee Tan this time memang gg liao
1小时前
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投資的夜店有逃漏稅，那間夜店登記人就是YG老闆（逃漏稅關勝利何事啊!）， 雖然逃漏稅罰錢就好，但是，另一件事情應該不會只有勝利一人有事吧！
1小时前
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轉自粉絲轉頁的消息：
因为胜利25日要入伍，为了加快调查速度，为了消除对胜利的疑惑以及获得搜查令，将胜利以嫌疑人的身份立案，一并接受调查的还有聊天记录里的其他人（所以并不是胜利一人，因为如果在25日没有查清，胜利入伍后，警方就需要与军方协调配合调查，是非常不方便的，所以………希望尽快查清，还原事实真相🙏）
PS：嫌疑人和罪犯不同，依无罪推定的原则，除非经审判证明有罪确定，不然嫌疑人是无罪的
原文：http://t.cn/EMq6XbS
©是胜利不是胜腻
1小时前
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