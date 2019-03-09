宋仲基、朴宝剑公司有新成员加入啦！是模特儿出身的金江珉，主演网路剧将在12日播出！

有著车太铉、林周焕、宋仲基、朴宝剑等人的「Blossom Entertainment」在最近也有新成员加入啦！
就是在IG（帐号kangmeen）上有著56万人追踪的模特儿金江珉（김강민），1995出生的金江珉，身高是188公分。他透过「2016 F/W HERA 首尔时装周」出道，优越的身高和清晰的五官很有魅力，在网路上小有名气，每年韩国时装周时，都会有粉丝特地到现场，就是会了见到他或是和他合照。
而金江珉曾出演过《2016月刊尹钟信5月号》的《OVER SLEEP》，和敏书的《2cm》MV。
最近他和「Blossom Entertainment」签约，接下来也会以演员身份活动，更主演了网路剧《알랑말랑》。在剧中饰演外表看起来高冷，但内心却比任何人都还要温暖的人气男千正石（译），将会展现反转魅力。
而《알랑말랑》日前也公开了一段预告，12日晚上7点30分（韩国时间）将会在「뷰티학개론 Beautiology」官方频道和脸书上首播。
（图：IG@kangmeen、Blossom Entertainment、MV截图）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究