《人生胜利组》「金汤匙们」私下感情好！BTOB演唱会到场为陆星材应援、替孙宇贤FM拍摄祝贺影片

还被Melody目击场外买手灯，太可爱～

《人生胜利组》（金汤匙、匙来胜利组）11月中旬终映，在12月30日甫举行的MBC演技大赏‎斩获多个奖项，昨晚1月1日主演「金汤匙们」甚至来到了BTOB演唱会为陆星材应援。

「我们会好好看演出，辛苦了（应援棒也买了）」从李钟元、郑彩娟的IG可见他们与妍雨、孙宇贤一同欣赏BTOB演唱会为陆星材应援，几个人还买了BTOB手灯、比起陆星材的专属「6」手势，也到了后台和陆星材合影。



为什么手灯只有3支呢？因为先到的李钟元、郑彩娟与妍雨在场外买了手灯，后到的孙宇贤就没跟上了。几位在场外绕绕买手灯，全被BTOB粉丝Melody目击！



先前‎《人生胜利组》近结局时曾传出剧组厚此薄彼，男主角陆星材的剧照与花絮镜头远远不及身为配角的孙宇贤‎，但显然演员们的好感情完全不受影响。

其实，在11月底孙宇贤的粉丝见面会上，陆星材、李钟元、妍雨与饰演反派的金江珉都为孙宇贤录制了祝贺影片（按：金江珉和孙宇贤还合作过《致我的星星》组CP）。「金汤匙们」抽空为彼此录影片甚至听演唱会，一再展现了好感情啊！



손우현 팬미팅 "우현이 만난," 응원 메시지

- 육성재, 이종원, 연우, 김강민 배우 pic.twitter.com/fPxO2E3SNJ — 박순희 (@parksunheev_v) November 26, 2022

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