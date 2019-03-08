医生、律师还是商人？KBS《各位国民》崔始源变身为骗子 目标是进军国会！
韩剧 2019年3月8日 星期五10:57 JiaJia
天哪，马始每个造型都好帅！#这个骗子很迷人 #愚人节首播哦
预计於下月（4月）1日首播的KBS新月火剧（周一、二播出）《各位国民》，由《超完美秘书》金正贤导演执导，《坏家伙们》、《38师机动队》韩正勋作家执笔，描述糊里糊涂与警察结婚的骗子，无意卷入事件中，并投入参选国会议员后所发生一系列故事的幽默犯罪剧。近期公开首版预告影片。
在第二版预告影片中，崔始源大玩COSPLAY，分别变身为医生、律师和商人，其实真实身分是「骗子」。之后，金玟廷绑架崔始源并要求他帮自己做事。本来痞痞地回答：「为什么要帮你？」之后看到兄弟们即将用「棍子伺候」，崔始源马上改口：「何乐而不为？」金玟廷表示：「目标是…各位国民们？」
剧组也於今日（8日）公开崔始源、李宥英新剧照。该部作品自1月开拍，而两人的第一场戏是在咖啡厅约会的场景。剧组表示：「他们仔细分析了各自的角色，并分享彼此的意见，从初次拍摄就展开毫无瑕疵的默契。」
（图片、影片来源：KBS《各位国民》）
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