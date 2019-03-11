【推荐剧集】国文没学好的看到剧名《獬豸》差点失去了追剧兴趣！幸好最终没有错过～

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最近大家在追什么剧？ 努力追新剧的小编，当看到这部的时候，感叹自己国文没学好，连个剧名都不会念，瞄了一眼就果断Pass！ 谁知，差点就错过了一部好剧！！！

《獬豸》，剧名用了中国古代神话传说中的神兽的名字，它拥有很高的智慧，懂人言知人性。 能辨是非曲直，能识善恶忠奸，发现奸邪的官员，就会用角把他触倒，然后吃下肚子。 它是勇猛、公正的象徵，是司法「正大光明」 「清平公正」「光明天下」的象徵。 而整部剧也围绕著「公正」和「光明天下」展开，树立在司宪府门口的两尊獬豸雕像时刻贯穿著全剧。

先来说说《獬豸》的主演。 男主角由丁一宇担任，终於盼来了2018年退伍的他的新剧了。 丁一宇扮演王子延礽君李昑，虽贵为世子，但因为生母是贱民而遭受著两班贵族的被冷言冷语。 光是看著风流倜傥的古装扮相，小编就想大吼一声：我们熟悉的阳明君回来了！！ （《拥抱太阳的月亮》）表面上，李昑是个花花公子，整日流连於酒肆妓坊~



实际上谋略不输任何人，就连父王肃宗（金甲洙 饰）都曾问他：是否能让天下人真正认识到他的才能？ 李昑内心稳重成熟，对弟弟延龄君（卢英学 饰）爱护有加~在心爱的弟弟被密丰君暗害之后决心争夺王位，成为最像王的王！



女主角汝智由高雅拉扮演，汝智是司宪府最热血茶母，也是所有搜查官中最擅长武术和搜查的人才。 她虽因女子的身份遭歧视，但其实不仅擅长各种变装和伪装，同时还会多国语言。



除了出身之外毫无缺点的汝智，竟然是个对爱情毫无感知的傻女孩~目前李昑已经开始对汝智产生好感，十分好奇两人接下来的爱情走向。



男二号朴文秀的扮演者是权律。 wuli权演员终於不演变态，找到了适合自己的角色。 文秀出身两班贵族，一心想要通过科举好事成为司宪府的监查。 他充满激情、热血，曾经十数次落榜，却依旧满怀信心。 同时有著敏锐的搜查能力和坚韧的品格，遭遇科举腐败的不公之后仍敢於挺身而出，是日后李昑团队的重要人物之一。



贵族出身的文秀完全没有贵族的矜持与清高，在李昑面前经常插科打诨，敢和王子称兄道弟。 不仅如此，权律还是本剧的搞笑担当，和丁一宇两人的Bromance也很值得期待~



曰派组织的头目达文（朴勋 饰）是个亦正亦邪的角色，通过贩卖情报游走於两班之间，只要有利於自己甘心做任何事情。 曰派类似於丐帮，看似松散实则组织严谨，有著独一无二的情报搜索能力，就连王宫的消息也能轻易探得。 达文为了守护组织和兄弟，先和朝中重臣闵震宪（李璟荣 饰）合作，成为其走狗。 但最终被李昑打动，想要亲眼看到李昑口中所说的那个清平世界。



丁文晟扮演的密丰君李坦并非是肃宗的儿子，而是昭显世子的后孙。 因为王世子没有生育能力，再加上老论派的支援，让他有了争夺王位的野心。 密丰君变态暴力，缺乏计谋，全靠著老论的支援，但随著成为王世弟的希望落空后，不知道又会给李昑设下怎样的陷阱~



「图：《獬豸》截图」

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