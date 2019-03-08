胜利本月25日入伍！ 放弃义警资格，选择陆军现役
明星 2019年3月8日 星期五10:29 Sani
3月8日，YG娱乐表示：「胜利将在（3月）25日作为陆军现役入伍。 」
今日有媒体报导称胜利接到了现役入伍通知书，将於本月25日在忠清南道论山的新兵训练所低调入伍。
随后YG娱乐对入伍消息做出了证实。 胜利今年2月参加了第364次首尔地方员警厅义务员警选拔考试，YG表示：「确实有应试，但为了避免不必要的误会，即使合格也会放弃资格，以现役形式入伍。 」
胜利因曾担任理事的夜店BURNING SUN的事件，在2月27日主动接受了警方调查，时间长达8小时30分钟，对交易毒品、贿赂员警、性接待等嫌疑进行了全面否认，并表示之后如有警方传唤亦将会出席。
（图源：KSD韩星网）
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留言/评论
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有關注的人一直都知道，勝利今年3月份入伍這事已經預告很久了，並不是為了要避風頭。報名手續、參加考試也是要提早幾個月的。
想想韓國每年都有那麼多男性需要履行國家義務去當兵（並且規定要在28歲前）難道政府是任每個人心意，這會兒要避風頭，那會兒我心情好決定說要當兵就立刻能讓你當嗎？
3小时前
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怎麼有這麼多人不用腦、沒有邏輯或不了解事情就說他逃避什麼的。
他一早已經申請了入伍，亦都説了很久會在這段時間入伍。你別當韓國軍方是可以自由進出，想何時入就何時入的地方。申請手續需要時間，就算沒事發生他都在這個時間入伍的，兩者並沒有關聯，只是事情剛好發生在他入伍之前。
2小时前
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bb除左太陽 仲有邊個係好？吸毒約炮車禍樣樣齊
2小时前
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白骨部隊：等你很久了，終於等到你了😈😈😈
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