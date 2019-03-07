BTS防弹少年团《ARMYPEDIA》从线上玩到现实世界 23 日在首尔加开实体活动！
KPOP 2019年3月7日 星期四12:58 施乃琪
防弹少年团的行动解谜游戏《ARMYPEDIA》已经上线超过十天，大家都玩过了吗？玩不够的话还有实体版等著你们！
Big Hit Entertainment 今天（7 日）公开《ARMY UNITED in SEOUL》的活动海报，宣布防弹少年团除了原订 10 日举行的《RUN ARMY in ACTION》外，还会於 23 日加开一场实体活动。
上个月底《ARMYPEDIA》在首尔、美国洛杉矶及纽约、日本东京、英国伦敦、法国巴黎和香港这七座城市正式上线，一下子就吸引超过 50 万人加入官网，SNS 频道的追踪者更有超过 75 万人；而首场实体活动《RUN ARMY in ACTION》的门票ㄉㄧㄝ早已随著开卖而瞬间售罄。
第二场实体活动《ARMY UNITED in SEOUL》将於 23 日在首尔麻浦区的文化储备基地登场，让第五期官方 Army 所举行的活动齐聚一堂欣赏防弹少年团的影片，彼此交流、讨论防弹少年团想传达的讯息，然后从中获得新的回忆。
《ARMYPEDIA》由代表出道日起至 2019 年 2 月 21 日为止的 2080 片拼图组成，等待 Army 扫描、答题破关后一一收藏，再加上照片与影片内容，拼出自己与防弹少年团之间的珍贵回忆！
（照片来源：Big Hit Entertainment）
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