徐玄加盟新公司 成池晟朴敏英李准基「师妹」
明星 2019年3月7日 星期四09:06 Rui
少女时代出身的徐玄加盟了新公司NAMOO ACTORS。
NAMOO ACTORS7日透露已经和徐玄正式签约。 该公司旗下拥有池晟、李准基、刘俊相、千玗喜、申世景、朴敏英和金香起、文瑾莹、文彩元等演员，每一位的名气都是响当当， 无论是在电视剧圈还是影坛都是主演级别。 徐玄的加盟也透露出她将全力转型为演员的讯号。
对於徐玄的加盟，NAMOO ACTORS表示将毫不吝啬地为她提供全方位的支援，希望徐玄作为歌手和演员发展更多的才华。
2007年，徐玄作为少女时代的一员出道，和队友们一起登上K-POP的巅峰，出道10年的少女时代也成为了韩国歌坛的传奇式存在。 唱而优则演的徐玄除了歌手的梦想外，也积极开拓视野版图，逐渐在影视剧中亮相，在《步步惊心：丽》中戏份虽不多，却凭藉亮眼的演技给观众留下了深刻印象。 这两年更是演技增长，主演了《小偷家伙，小偷大人》和《时间》等剧。
「图：NAMOO ACTORS、《时间》截图」
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