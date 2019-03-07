时隔八年⋯⋯朴春释出新歌 MV 预告准备回归！
KPOP 2019年3月7日 星期四08:36 施乃琪
真的好久没有听见朴春的歌声了，MV 预告一出就让人更等不及迎接她回归啦！
D-Nation Entertainment 昨晚（6 日）释出了朴春新歌「春」的首波预告片，前队友 Sandara 义气十足地与她的合作，也因此使得这首歌掀起了大量关注。
在唯美花丛间展开的预告片虽然仅有短短不到 30 秒，依然能听见朴春力道十足的歌声，以及令人怀念的独特音色。这段影片不仅勾起许多歌迷的怀念，连朴春自己也在公开影片后透露：「都要哭了⋯⋯真的，我爱大家。」
由勇敢兄弟负责制作、Sandara 跨刀献声的「春」，是朴春继 2011 年 4 月发行的 “Don’t Cry” 后时隔近年八年才再度带来的个人新作品，同时在也是 2ne1 解散、进入新东家后的重启活动的关键歌曲，期待 13 日听见完整版罗！
（照片与影片来源：D-Nation Entertainment、newharoobompark）
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