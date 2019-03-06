姜丹尼尔法律代理人发声：「尽最大努力不影响演艺活动」业界：「尽快结束纠纷为上」
明星 2019年3月6日 星期三12:30 Sani
与所属社爆出合约纠纷后，姜丹尼尔的SOLO日程愈加令人担忧，昨日其法律代理人向媒体表示「尽量不影响演艺活动」，但是否解约还是未知数！
姜丹尼尔是Wanna One中人气最高的成员，但组合「解散」其他成员都纷纷开始SOLO、见面会、直播，唯独姜丹尼尔「按兵不动」，甚至SNS帐户都进一个月未更新。
3月3日有媒体报导称，姜丹尼尔已在2月1日向所属社LM发出信函，要求如果不修改合约内容将视作终止合约。 对此LM表示「公司和艺人之间发生误会」，但姜丹尼尔在粉丝官咖PO文、开设个人IG帐号，承认与公司发生纠纷，令此前直播时透露的「4月SOLO出道」计画看起来也岌岌可危。
3月5日，姜丹尼尔的法律代理人向媒体透露称：「正在进行法理讨论，将尽最大努力让姜丹尼尔的演艺活动不受影响。 」直白一点说就是，将慎重、深入地讨论是否终止合约，之后再决定是要和所属社进行协商还是走法律程式。
据业内人士透露；「姜丹尼尔发出信函后，从2月中旬开始不再与所属社直接联络。 」与公司的矛盾被公开后，网上出现了诸多猜测其法律代理人是谁的贴文，粉丝之间也争论不休，专业人士一致认为目前最佳的做法是尽力缩短空白期、降低形象损伤。
一位有20年经验的经纪人表示：「很多艺人都因为合约问题而在活动方面受到阻碍。 姜丹尼尔是歌谣界最受瞩目的蓝筹股，而且和Wanna One其他成员不同，目前任何活动都没有。 当事人直接见面、尽快结束纠纷，才是最优选项。 」
（图源：KSD韩星网，IG@thisisdaniel_k、daniel.k.here）
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