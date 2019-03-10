被免除兵役的理由真的很多种，你们知道有哪些？以下这几位都是被免了

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众所周知韩国的兵役是义务制，但凡是韩国国籍的男性，除了一些特殊情况之外，到了一定年纪都要去当兵。 今天就来看看娱乐圈中有些明星因为某些特殊原因而被免去了兵役，有些理由真的是.... 出乎意料！

精神疾患



一些艺人因为精神疾患中的「人格障碍」免服兵役。 人格障碍指明显偏离正常且根深蒂固的行为方式，具有适应不良的性质，病人遭受痛苦和/或使他人遭受痛苦，或给个人或社会带来不良影响。 兵务厅认为该疾患虽不是身体上的缺损，但也不适合服现役。 朴海镇、徐太志、金宗瑞、申盛雨就因为此类疾患未服兵役。

身体疾患



刘亚仁过去因拍摄电影导致邮件肌肉撕裂，甚至引发了骨肿瘤，经过四次体检被判定「保留兵役」，在2017年的第5次体检中最终被判为不适合服兵役。徐仁国则是入伍之后发现左脚脚踝有问题，被诊断为剥脱性骨软骨炎，未服完所有兵役就被要求退伍。

学历未达标



当兵不是你想当就能当的。 郑俊英在印尼出生，5岁时移民去了中国，虽然持有韩国国籍，但却不用服兵役的原因就是他在国外取得的学历并未得到韩国教育部的认可，最终学历仅被判定为小学毕业。 殷志源则因为外国人高中学历未得到认可被免除了兵役。 而初中就退学的郑雨盛也属於同一状况。

无法维持生计



曹政奭因为父亲早逝，他需要奉养老母亲而被免除了兵役。 曹政奭虽然贷款读了大学，但最后还是因为经济困难放弃了学业。 根据兵务处的调查，若曹政奭入伍的话，家里就没人可以奉养他妈妈，且没了经济来源，於是就免了他的兵役。尹正秀同样因为无人照顾老母亲而被免除了兵役。

家庭状况不明（私生子）



歌手兼演员孙志昌是MBC前播音员任宅根的私生子，也是歌手林在范的同父异母兄弟。 过去韩国的兵务法规定，非婚生子因家庭状况不明不需要服兵役。

体重未达标

在韩国，无论你是太胖或太瘦都有可能被免除兵役。 国民MC姜镐童和搞笑艺人李胤锡就是因为这个原因不用服兵役。

身高未达标



除了体重之外，对身高也有严格的要求。 过去服役的最高身高为196cm，而徐章勋足足有207cm，自然不用服兵役了。 相反，「族长」金炳万则因为只有156cm被免除了兵役。 不过现在的制度有所改变，徐章勋和金炳万这样的身高都需要服役。

「图：ALLETS」

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