本月开始读大学的明星们！希望他们都可以好好享受校园生活～

金香起、李大辉、朴佑镇、金赛纶、郑多彬，祝愿他们在兼顾演艺事业的同时也顺利完成学业！
3月4日是韩国大学新学期开课的日子，今年入学的这几位都很有人气耶！
1. 金香起
有「双千万演员」之称的金香起读的是汉阳大学的话剧电影系。 金香起没有参加大学修能考试，而是通过不定期招生的方式被录取，曾表示2019年的目标是「适应大学生活」和「不成为社交边缘人」，为她加油！
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2. 李大辉
李大辉读的是Global Cyber大学的放送演艺系，因为此前没有透露过读大学的计画，所以让粉丝们也颇为惊讶。
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3. 朴佑镇
朴佑镇读的也是Global Cyber大学的放送演艺系。 2017年朴佑镇为了专心进行Wanna One的活动曾放弃读大学，现在期间限定的活动结束、即将作为BRANDNEWBOYS成员出道，也终於有时间读书啦~
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4. 金赛纶
《大叔》里那个小女孩已经到了上大学的年纪了，时间过得好快~~其实金赛纶从2009年出道至今已经10年了，2016年从高中退学接受homeschooling，兼顾表演事业和学业。 现在金赛纶通过不定期招生进入中央大学的公演影像创作系，成为朴志训、吕珍九的学妹~
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5. 郑多彬
以「霜淇淋少女」形象广为人知的郑多彬，和金香起一样进入了汉阳大学的话剧电影系。 郑多彬出演过电影《女中学生A》、MBC电视剧《她很漂亮》等，期待她在大学深造后带来更多精彩作品！
（图源：KSD韩星网，乐天Ent.）
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