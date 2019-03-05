《Running Man》洪真英、韩多感、琴世禄来了！综艺与魅力兼具的女新生～
综艺 2019年3月5日 星期二12:54 MiJimin
「RM家人」洪真英、「新综艺女强」韩多感（韩银贞）、韩剧《热血祭司》的琴世禄，光看预告就觉得超期待的…XDDD。
SBS综艺节目《Running Man》公开的最新一期预告中，将背景设置在新春入学，以RM学校19届来办一场迎新会（OT），除了RM成员之外，还有三位女新生依序入场。
▼预告：
第一位是大家都很熟悉…如同RM家人一般的「trot歌谣女王」洪真英，以及上一回出演过《RM》，对综艺无所畏惧的女演员－韩多感，还有在新剧《热血祭司》中，饰演重案组新人警员的琴世禄。
其中，另观众们最好奇的，就是与金钟国多次组成CP的洪真英再度出演，与最近的RM官方大嫂宋智孝，三人之间是否会出现什么有趣的画面？值得期待！
不过，这群人当中混著假装是新生的重读生，跟大家一起快乐的玩游戏，却偷偷进行著个人任务，到底要如何找出这个人呢？又或者不只一人？
（图自：SBS Running Man）
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