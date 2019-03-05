原来他们也有去《SUPER SHOW 7S》！跃升为「千万演员」的孔明、SEVENTEEN、UNDER NINETEEN表演组
银赫欧吧迟来的「演唱会后记」啊～就想问：到底什么时候公布D&E演唱会公告！不要再推拉了～（大笑）
《SUPER SHOW 7S》於上周末（2日、3日）在韩国首尔举行，吸引世界各国粉丝前往观看。
成员银赫与神童分别担任「舞台导演」、「影片导演」，为演唱会所有细节进行把关。而昨日（4日）晚间，银赫於个人SNS公开「后记」，他表示：「演唱会后遗症，很严重。 #啊对了 #D&E演唱会公告 #不是今天好像是明天 #不好意思Sorry #也不是明天吗 #应该是明天」，并上传演艺圈后辈们於后台的合照。
与MBC选秀节目《UNDER NINETEEN》的表演组，银赫曾任「导师」。
与SEVENTEEN胜寛、DK、Hoshi。
与近期以电影《鸡不可失》跃升为「千万演员」的孔明，曾与始源合作过电视剧《卞赫的爱情》，弟弟则是SM娱乐旗下男子组合NCT成员道英。
之后，银赫还在SNS分享一张与厉旭的合照。他表示：「#D&E演唱会公告 #也不是明天 #是7号哦 #真对不起Sorry #今天先休息明天再说吧」，也让不少粉丝表示：「这位哥哥真的太会推拉了！」（大笑）
（图片来源：艺人SNS）
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