BTS防弹少年团Jimin获全球网友票选「2019年最佳舞者」

恭喜Jimin！ 获得全球近200万粉丝的投票肯定，真的非常了不起！
近日美国杂志《Debeme Pop》主办了一次全球范围的投票，从2月2日到3月2日，选出「DEBEME BEST DANCEERS 2019」，其中防弹少年团成员Jimin成为唯一得票数超过百万的候选人，而且是接近2百万的1, 859,194票，稳居第一！
Jimin读书时就以所有科目第一名的成绩进入釜山艺术高中，在舞蹈科主修现代舞。 作为防弹少年团成员出道后担任主舞及高音主唱，Popping、Break、现代舞、Martial Arts（武术元素表演）甚至接近杂技的Acrobatic都能完美呈现，2016年在《SBS歌谣大战》上的演出令人叹为观止：
去年底又在MMA的舞台上和J-Hope、柾国一起带来了充满韩国传统元素的《IDOL》特别舞台，别出心裁的扇子舞再度引爆话题！
还因此获得无形文化财产保护协会颁发的感谢牌，称「贵团在2018 MMA上的演出对韩国扇子舞进行了独创的诠释，在全球范围内提升了扇子舞的地位和美学价值」：
期待Jimin更多精彩的舞台！
（图源：防弹少年团Twitter）
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