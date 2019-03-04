《触及真心》沈亨倬X朴庆惠：这对CP也很有看头，一对冤家、笑料十足！
韩剧 2019年3月4日 星期一11:56 MiJimin
这出剧的CP真的太多对了啦～！（崔律师身材赞，瞬间对妈宝改观了。）
对许多剧迷来说，韩剧《触及真心》就是一部延续李栋旭和刘寅娜…这对《鬼怪》中「虐心CP」的缘份，不过仔细算算，这出剧的恋爱支线相当多，在情侣CP的配对上，明确的已有四个组合了。
而自恋帅气的妈宝－崔允赫律师（沈亨倬 饰），以及用秒速坠入情网的段文熙律师（朴庆惠 饰），这一对冤家一开始就总是针锋相对，互不相让。
但却在段律师发现自己被坏男人利用，而伤心难过时，崔律师站出来为她演了一出戏，当著那个坏男人的面，说：「我绝不能把这女人，交给你这种垃圾男。」牵著她的手离开了现场。
在员工旅游时的夜晚，段律师偶然遇见正在穿衣服的崔律师，结实的身材瞬间让段律师看了傻眼，再加上一不小心滑倒，两人有了近距离的接触，看来段律师又再度…心脏被爆击啦～！！！XDDDD
▼段律师撞见崔律师的好身材片段：
大家是否也和小编一样，很喜欢看这一对CP出现呢？！
（图自：진심이 닿다／tvN Drama）
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