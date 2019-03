【多图】郑珍云、Key、N一起去当兵!来看看今日(3月4日)入伍现场 「翰林艺高」举行入学仪式!ITZY「忙内」有娜入学,同校的姊姊留眞、彩领为她应援! 《RM》梁世灿爆料:「昭旻私下约钟国哥喝咖啡!」HAHA:「那我的『嫂子』该怎么办?」 BLACKPINK四人四色HIGH唱林口:我们很快就回来! 《耀眼》官方晒出南柱赫X韩志旼多张约会照,志旼公主真的太美了~! 车银优、申世景、李知勋确定出演MBC《新入史官具海玲》!朴基雄也有望加盟 「皇帝」申成禄下一个角色造型公开,《Vagabond》国家级情报组长! IU正在准备新专辑!还透露:「很喜欢我的新曲,这次的专辑真的值得大家期待!」 《鸡不可失》超越《鸣梁》 刷新韩国影史票房收入纪录! SHINee珉豪秒懂粉丝留言密码 自爆怕冷又爱赖床 「请夏师妹」即将诞生!MNH Entertainment 将推出五人新女团 《SUPER SHOW 7S》圆满落幕!李秀满老师、圭贤和SM同僚们来应援 D&E演唱会下月举行 传奇女神李贞贤将於 4 月结婚!未婚夫为圈外人 《触及真心》沈亨倬X朴庆惠:这对CP也很有看头,一对冤家、笑料十足! SHINee Key今日(4日)入伍!新专辑《I Wanna Be》为服役前给粉丝们的礼物 金宝拉&赵炳圭恋爱早有端倪!朴宥娜节目爆料:「两人总是一起消失! 」 姜丹尼尔终於开通个人SNS:This is the real Daniel.K!粉丝数每秒都在增长 李栋旭成为新任「国民制作人」!《PRODUCE_X101》今日(4日)首次录制 N&郑珍云今日入伍,VIXX弟弟陪著哥哥&郑珍云美女好友相伴 姜丹尼尔亲自发表长文:4日正午12时重开个人SNS帐户,真相会被揭开 BT21呼叫Army!赶快收藏一双宇宙明星的拖鞋吧~ 政府级艺人!Zico 获任为首尔特别市宣传大使「想和大众分享自己的经验」 「双海英」的友情令人羡慕!徐玄振、文知茵亲自前往水源 给正在拍摄电视剧的全慧彬送联名餐车 朴宝剑敲定新片《徐福》回归! 饰「韩影史首位克隆人」,与孔刘搭档 每次看到这些moment真的笑到岔气XD 爱豆搞笑瞬间第二弹! Jus2 抢先释出主打歌〈Focus on Me〉完整 MV 不愧是主唱+主舞的实力! ITZY 蝉联《人气歌谣》冠军 三大无线台冠军只差一座! 首尔新地标:圣水联邦——新概念文化复合空间 掌握最多黑材料的女记者?从曹在显性侵、具荷拉被家暴、Microdot父母的诈骗案等...

