车胜元、柳海真、裴正男《西班牙寄宿》将接档《Coffee Friends》！这次不只有料理 还得换床单、整理房间
综艺 2019年3月1日 星期五12:14 JiaJia
《西班牙寄宿》原名《欧洲寄宿家庭》，已於上月（2月）25日完成拍摄，并确定接档《Coffee Friends》於本月15日首播。 #民宿不采预约制所以只能住一晚 #期待车婶掌厨
此前曾合作过《一日三餐》的车胜元、柳海真，与新加入的裴正男一起出演tvN新真人秀《西班牙寄宿》。该节目为罗PD团队新作，曾命名为《欧洲寄宿家庭》，后因以西班牙「比耶尔索自由镇」为背景，所以改名。
《西班牙寄宿》将会是一档治愈系节目，以「为当地韩国人送上珍贵回忆和礼物」为宗旨，并以长达800公里的圣地牙哥朝圣之路的游客为目标，奉上美味韩餐及温暖客房。据了解，因为民宿不采「预约制」，所以只能住一晚，形形色色的旅客也将成为一大看点。
早在《一日三餐》展现过好厨艺的车胜元、平时热爱旅行的柳海真，以及能量满满的裴正男，会将在西班牙带来什么样的合作，令人期待。
（图片来源：艺人SNS、tvN《西班牙寄宿》）
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