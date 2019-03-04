掌握最多黑材料的女记者？从曹在显性侵、具荷拉被家暴、Microdot父母的诈骗案等...

婚外情、性侵丑闻、侵吞粉丝捐款、债TOO… 究竟她还有多少「黑材料」在手呢？
上周几乎韩国的各大媒体都在报道BIGBANG胜利的各种消息，也是原於这位女记者早前的一篇报导而引发。胜利就事件已经「主动配合调查」，粉丝希望尽快还胜利一个清白，而YG娱乐更发表声明称记者提供的KAKAO TALK对话内容为造假，可是这位记者却表示手中握有决定性证据，自己只是在忍耐而已！
这位记者甚至被韩国网民称为「勇者」；名叫姜庆润（音译）是SBS funE的一名女记者，过去层多次爆出不同人士的黑材料，大众都很好奇她为何有这种能耐，更好奇的是她接著会爆出什么更惊人的内幕消息！有韩国网民就列举出了姜庆润记者这几年写过的独家爆料，看过之后不禁震惊； 先是前国会议员康容硕和网红博主DODOMAM金美娜的婚外情~接著是揭发了老牌男星曹在显的性侵丑闻，一下子挖出N件多年前的旧闻。
引爆「债TOO」运动的第一起案件、Microdot父母的诈骗案也出自姜庆润之手，牵连之广让人咋舌，不少知名明星都深受其害。
还有具荷拉家暴男友的新闻。当这一消息被曝光时具荷拉形象大跌，直到姜庆润独家公开了暴力事件之后的录影，采访民众看清楚了渣男的面貌，开始同情具荷拉。
再到日前爆发的胜利疑似性招待国外投资商的消息，接连数日都是韩国热搜前几名，可见这位女记者的影响力。
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