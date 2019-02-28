《SKY Castle》「赵老师」原来身材这么好？李现塡新写真穿衣显瘦脱衣有肉
画报 2019年2月28日 星期四16:22 Rui
《SKY Castle》有多火不用多说了吧！ 即使已经杀青了，各位演员的广告、写真邀约也不断。
「金珠英老师」金瑞亨、妈妈团、爸爸团都已经拍摄过了时尚写真，这次轮到了wuli帅气的金代表小跟班-「赵老师」李现塡。赵老师帅气又高大，还是金代表的小忠犬，看到老板出事时的担忧眼神不知道迷倒了多少女观众。 这次他亮相男性杂志《Men's Health》，大展反转魅力。
戏中的李现塡一直都是西装革履，成熟稳重。 这次的写真中他脱下西装，大显健硕好身材。 这结实的臂膀，是不是很想被他紧紧拥抱住呢？
李现塡果然很适合各类正装，端正的同时又不缺性感味道。
采访中李现塡提到了和金瑞亨的搭档，表示：「我觉得赵老师是一个全面配合金珠英演技的人物，我被要求无论何种情况都要表现出俐落淡定的一面。 其实一开始我也很有表现的欲望，但后来就察觉原来平淡也是演技的一种。 」
「图：《Men's Health》、李现塡IG」
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