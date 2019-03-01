把日子过成情景喜剧的B1A4灿多，看了莫名就想「欺负」他呀XD
明星 2019年3月1日 星期五09:30 Rui
「HIGHKICK」系列绝对是诸多韩剧迷心目中最经典的情景喜剧，不但培养出了诸多大牌明星，每期的故事也都让人捧腹大笑，随便截张图都是表情包，是广大观众的欢乐源泉。而帅气的男爱豆中竟然有这么一位，完全把自己的日常生活过成了情景喜剧，分分钟让人笑岔气。
说的就是B1A4的灿多，人生如戏，戏如人生说的就是他。
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到底有多戏剧话呢？ 让我们开始吧~看他得意的小表情，是复仇成功了吗？
被弟弟欺负是常事：
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被孩子们欺负也是常事：
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甚至连狗都想欺负他：
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连脖子上挂的东西都想欺负他~
超贵的冰淇淋就被鸟给抢走了~
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被干冰狂喷（我只是站著而已啊~~）
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玩太High，害得屁股著地：
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演出过程中道具坏了也要装作看不见~
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只是在节目上喝了杯马格利酒卡布奇诺就醉了？！
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不过也有时候展现超能一面~
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「图：PANN」
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留言/评论
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多多一直就是成員們照三餐最關愛ㄉ
他的人生就是戲😅
1小时前