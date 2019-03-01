韩媒体再爆BIGBANG胜利豪掷6亿於菲律宾包小岛庆生 台艺人某K获邀参加 发型有多重要？爱豆们最想毁掉的黑历史照片给你答案 把日子过成情景喜剧的B1A4灿多，看了莫名就想「欺负」他呀XD 韩国机场巴士让外国人了解韩国「三一独立运动」！ 韩剧 3月春暖花开，又一波新韩剧即将上档 【不定时更新！】３月份有谁会来台湾跟大家见面呢？ 时间过太快了吧？尹厚都14岁了！尹敏洙：他讨厌再看到《爸爸！我们去哪里？》 [图多]崔振赫笑眼迷人有求必应 含泪谢粉丝「全靠你们才撑到今天」 当EXO KAI行云流水的舞姿配上电光特效，简直是锦上添花！

韩国媒体Dispatch曝光了Bigbang成员胜利豪掷6亿韩币包下菲律宾巴拉望岛的度假村举办豪华私人生日宴会的事情。

D社透露，2017年胜利28岁生日时和一众好友前往巴拉望岛庆生，其中不乏来自日本、新加坡、泰国、中国、香港、台湾等多地的富豪和名流，还有超多美女获邀免费参加。

当中，胜利更会邀请了自己经常光顾的酒吧的陪酒女郎们10余人，还特别要求对方能玩能喝，女生们仅需拎包前往即可，机票、住宿、餐费全包。



胜利的生日派对连开2天，共邀请了1500余人参加，其中不乏来自亚洲各地的富商名流。D社获得了出席胜利派对的所有人员名单，详细记录了一行人的吃住行。 胜利将客人分为「VIP」和「普通客人」两类，来自日本、中国、香港、台湾、新加坡、马来西亚和泰国等地的财阀或名人则是VIP。被标注为「林太太」（音译）的女性被安排在「台湾VIP组#1」，她就是后来投资夜店Burning Sun最大的投资商。台湾演员K某被安排在了「台湾VIP组#2」，虽然名单上并未明确标出K某的真实姓名，但D社通过注解表示「K某因涉嫌吸毒震惊华语圈」。明星还有来自新加坡的F某，而他最近则出演了某部Hollywood电影。



参加那次生日派对的知情人士A某告诉D社，「胜利代表客人1组」除了胜利常去的那间酒店的部长之外，还有8名客人。而「2组」则都是美艳嫩模，都是韩国模特大赛出身的模特、网红以及素人共10人。而胜利还特别找了在台湾活动的9名嫩模，安排在了「台湾模特客人组」。

另一位知情人C某透露，胜利还请了DJ，准备了高级香槟酒，完全将江南夜店搬到了菲律宾。当D社询问是否有吸毒一事时，C某表示：「完全就是他们自己的世界，外界根本不会知道到底发生了什么，安保系统滴水不漏。听说可能吸过，也有可能是玩疯了才会出现那种传闻。」



D社还调查了当时举办派对的相关度假村，该度假村表示胜利当时确实租下了整座度假村，原本3晚的官方价格为50万4570美金，但度假村还给了胜利特别优惠，3晚价格为44万4083美金。

A某还爆料，胜利为VIP客人们提供了飞机头等舱的往返机票，一般客人都是经济舱，加上期间所花的DJ费、餐费、酒费、烟花秀等，差不多有6亿韩币左右，光是一场烟花秀就花费了2000万韩币。

生日宴后胜利还在自己的SNS上公开了照片，特别指出和来自东京、首尔、上海、北京、台北、新加坡等地的朋友们度过了一个特别生日。



「图：胜利SNS」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻