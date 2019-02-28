BIGBANG胜利现身警署接受调查，通宵问询再出现时面容憔悴
明星 2019年2月28日 星期四11:15 Rui
BIGBANG成员胜利因为自己投资的夜店Burning Sun爆发的暴力以及涉嫌性招待事情再次进行道歉，并表示自己一定积极的配合警方，以证清白。
此前，胜利所投资的夜店被曝出了暴力骚扰事件，引发巨大的关注。 没过几天又被媒体挖出胜利为拉拢国外投资商向对方提供周边女的丑闻。 一波未平一波又起，翌日胜利还被JTBC踢爆为了少缴纳税款钻法律空子，把多家夜店注册成为一般餐饮业。 接二连三爆出的丑闻让胜利形象大跌，也导致韩国国内对他风评暴跌，不仅引发了巨大的关注，更让广大民众不满。 虽然胜利发布公开声明，称报导内容并不属实，为洗刷自己的冤屈，愿意积极配合警方的调查，然而民众的愤怒并未因此减弱。
2月27日晚间，胜利就前往了首尔地方警察厅接受调查。 出现在媒体面前的他身穿深色条纹西服，一脸凝重。走入警署之前，胜利还接受了媒体的短暂采访，称「因多番争议和疑惑让大家担心了，也让很多人愤怒生气，再次向大家致歉。 我会认真接受调查，希望早日查清事情的真相。 」
胜利於27日晚9时现身警署，直到28日清晨5点30分才再次亮相，接受了长达8个半小时的高强度调查。 重新出现在媒体面前的他略显憔悴，连原先的领带也没了。
「图：TD」
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