见证神话与神创的第四个篇章⋯⋯出道廿一周年演唱会预告超感人！
KPOP 2019年2月27日 星期三12:57 施乃琪
今年才刚开始时，神话就抢先预告了纪念出道 21 周年的新企划，很快地他们也宣布演唱会消息啦！
Shinhwa Company 最近宣布神话将於 4 月 20、21 两日在奥林匹克体操竞技场举行出道廿一周年演唱会《Chapter》，今天（27 日）也抢向公开了预告片。影片中以神话的每段活动时期为一个篇章，由钢琴手弹出充满回忆的旋律，穿插他们当年的现场表演画面，最后在激昂动人的氛围里迎向出道以来的第四章开端。
「我们的庞大史诗由此开始
我们曾一起登上的最高峰
『我们会守护约定』
神话和神话创造
我们的故事会继续下去
我们的第四个故事，从现在开始」
《Chapter》将於 3 月 5 日抢先开放官方会员上 InterPark 购票，而非会员的粉丝则可以从 3 月 7 日开始抢票，希望大家都能顺利去和神话见面罗！
（照片与影片来源：Shinhwa Company）
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