韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况- 无线小幅回升，成王再掀风雨

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这周（2/25、2/26）无线月火终於小幅回升，有线表现仍亮眼，《成王》再度领跑收视总冠军（未换算无线收视数字）。

无线月火收视1、2名的SBS的《獬豸》、KBS2《邻家律师赵德浩2：罪与罚》竞争激烈，2天下来的收视数字互有消长。以2/26计，SBS的《獬豸》小小领先，仍暂居无线月火收视冠军。分别是5.4%~6.1%、5.0%~6.4%。



暂居第2名的KBS2《邻家律师赵德浩2：罪与罚》较上周微上升5.0%~6.5%、5.4%~6.3%，这次朴信阳大叔和隔壁家的朱智勋很巧合的都被构陷成杀人嫌疑。



MBC《ITEM》先掉后升，但都比上周下滑状况。2天下来的收视分别是2.8%~3.7%、2.8%~3.8%，突破收视5% 该是这剧苦战动力了。



连著领跑月火总收视的有线tvN的《成为王的男人》虽较上周下滑到8.698%、9.472%，未换算的收视数字仍是最高的。剧情已到收尾阶段，下周便大结局了。



JTBC《耀眼》韩智旼莫名回复25岁年轻模样，一下拉高收视，以5.834%、6.567% 再度刷新自身记录。20190227



#这次丁一宇和权律找到的贪腐证据，真的能瓦解以李璟荣为首的老论势力吗？

#2部剧，律师朴信阳和检察官朱智勋都被嫁祸成杀人嫌疑犯，下周一应该会拉高收视，因大家都想知道结果会怎样？

#都承旨金相庆为保护河善，吞下私用玉玺通敌问罪，真的就这么牺牲了吗？河善失去智谋金相庆还能推新政、抗大妃左相势力，成为明君吗？

#韩智旼短暂回复25岁年轻模样，之前所有变故未发生时刻，在打算自残诬告父亲家暴的南柱赫拉住了他后，俩人确立了感情发展，再次又回到老年状态，这真是那老人家捡到戴在手上转了逆时手表所致？短暂回去的互动，有改变了现在吗？

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