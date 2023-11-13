【韩网热帖】你心中最悲伤的sad ending电视剧是？

原PO心中是《茶母》和《五月的青春》ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ《茶母》真的太适合悲剧这个词，结局虽然悲伤但非常合适，所以即便悲伤也很喜欢这个结局。

《五月的青春》真的是sad ending...... 一个人死了一个人独活ᅲᅲᅲᅲᅲ哭泣



韩国网友评论：

1. 疯了，点进来时想的就是《茶母》

2. 哭最惨的还是《对不起，我爱你》

3. 看完《对不起，我爱你》忧郁了一周，无法承受ᅲᅲ

4. 直到现在一听《雪之花》就会哭ᅲ



5. 《Mr.Sunshine（阳光先生）》和《五月的青春》这种剧拍出来就是给人哭的

6. 《五月的青春》ᅲᅲ我甚至不是从头追的，某天转台偶然看到最后一集，就这样看到最后，放声大哭 （; ´༎ຶД༎ຶ`)

7. 《月之恋人》... 一开始是有点幼稚愉快的气氛，后半不停流泪

8. 《月之恋人》之后再也不看悲剧



9. 当然是《衣袖红镶边》！虽然悲剧但真的很美，比书加更哀怨和真挚ᅮᅮ女主没和朋友们一起走，而是在死后世界那个有狗窝的地方一直等待，直到正祖去世时出来迎接

10. 《衣袖》和《我的国家》... 真的哭到灵魂都掏空了



11. 《耀眼》... 悲伤的眼泪+感动的眼泪... 所有都加在一起的不停的眼泪... ᅲᅲᅲᅲ经过几年也没有改变。 强烈推荐！

12. 《对不起，我爱你》... 后来才知结局和第一场戏是同时拍的，哇，演员真的了不起

13. 《对不起，我爱你》《蓝色生死恋》《天国的阶梯》2000年前半段的剧都好悲伤啊ᅲᅲ

14. 为什么没有《峇里岛的日子》ᅮᅲᅲᅲ

15. 《从天而降的一亿颗星》... 因为结局太强烈，非常喜欢重温剧集的我也只看了一遍而已ᅲᅲ

16. 《阁楼上的王子（屋塔房王世子）》算悲剧吗？ 虽然看最后一集时爆哭

17. 《京城丑闻》... 一边打字都眼含泪水。 还有《月之恋人》《公主的男人》

18. 悲剧不会留在我的记忆里，我也要活下去啊kkkk ᅮ

19. Mico编也要留一个：私心推荐《只是相爱的关系》，哭到断气，李俊昊太会演了

出处：https：//theqoo.net/hot/2998148578

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