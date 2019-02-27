崔振赫为来台辞演《皇后》结局 今晚6点与粉丝相约FB直播

崔振赫在刚下档的电视剧《皇后的品格》中饰演一心要对皇帝报仇的护卫千优彬，后来虽然剧集加长，但崔振赫却因心系台湾粉丝而辞演延长戏码，稍早他已现身仁川机场准备来台。
崔振赫心情大好，拿著花束一脸笑眯眯，想到他即将於2月28日见到台湾粉丝们，难掩兴奋。他穿著浅卡其色的休闲外套，搭配黑衣黑裤加白鞋非常帅气，他将在见面会上演唱他曾演出的电视剧OST歌曲，相信粉丝们都期待不已。
为了多准备这次的海外演出，才不得不放弃《皇后的品格》延长部分，虽然因此也让崔振赫在网路上遭受许多恶意不实的流言攻击，公司更发表声明将依循法律途径提告，相信台湾的粉丝们一定更加感动，希望2月28日能看到最帅的崔振赫带来最精彩的演出。
崔振赫更因为非常兴奋想赶快与粉丝们见面，在他抵达饭店没多久，即将在今日的傍晚6点在主办单位的脸书进行直播，预计与粉丝进行长达半小时的谈心交流时间，喜欢崔振赫或是想要线上抢先感受他的魅力，请大家一定要锁定主办单位的脸书专页https://www.facebook.com/executiontw/。
活动资讯：
2019崔振赫“LOVE”台湾粉丝见面会
2019 CHOI JIN HYUK“LOVE ”FAN MEETING IN TAIWAN
活动时间：2019年2月28日(四) 6:00 PM
活动地点：台北国际会议中心（TICC）
售票方式：ibon售票网站及全台7-11 ibon机台
购票网页：https://ticket.ibon.com.tw/Web/ActivityInfo/Details/34607
票价：NT$3,800 / NT$2,800
主办单位：执行力整合行销有限公司
经纪公司：G-Tree Creative
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