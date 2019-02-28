BIGBANG胜利丑闻不断！疑想少缴税，把夜店变成一般餐饮业

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接连两日对BIGBANG的胜利来说是多事之秋，才被韩媒爆出疑似为拉投资向投资商提供「商务模特」服务，没想到第二天又被JTBC盯上，爆出投机少纳税。

BIGBANG胜利被指为拉拢投资向国外投资商提供「商务模特」YG回应：完全是捏造！



JTBC报道称，为减少纳税，胜利在首尔江南所开的、包括Monkey Museum在内的21家夜店和酒吧中有14家在工商注册时仅注册为一般餐饮业。 Monkey Museum因是胜利经营而在夜店界颇有名气，胜利甚至亲自担任过这家夜店的DJ，该夜店的所有人就是胜利担任代表理事一职的YURI HOLDINGS。



JTBC爆料Monkey Museum并未注册为「娱乐酒店」而是「零售业」（一般餐饮业）。 按照韩国现行的法律规定，能够跳舞的场所必须注册为「娱乐酒店」。 有会计师透露，娱乐酒店在产业税上增加了重课税，与「零售业」的税金有著较大的金额差距。 据该夜店所在的区厅爆料，他们还经常收到关於夜店的投诉，某次夜店被要求停止营业，缴纳了附加税之后又重新开张。 据江南区厅的工作人员透露：「去现场临检的时候夜店并没有供客人跳舞或是像夜店那样游乐的场所。」



娱乐酒店较一般餐饮业要缴纳更多的税金，需要缴纳餐费10%的个别消费税和教育税。 假设营业额为1000万韩币，若是一般餐饮业只需缴纳90万的税费，而娱乐酒店需缴190万。



对於JTBC的爆料，YURI HOLDINGS回应：「在法律的许可范围内营业，因为曾经负责的人已经离职，具体的情况很难掌握。 」

「图：jtbc」

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