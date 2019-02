学生族们一定有过这样的经历,为了去看偶像地演唱会绞尽脑汁找藉口瞒过父母或老师,小编听过最狠的一个就是谎称自己做阑尾炎手术跷课去看演唱会的XD

对於这些小骗术,其实真的瞒不过家长和老师啦。 最近一位12岁的防弹少年团小粉丝就遇到了问题,她很想去看偶像的演唱会,奈何爸爸不允许,於是小女孩写了一篇长达1300字的论述文,想要通过学术来说服爸爸。



小女孩的姐姐在twitter上表示:「我妹妹想要去看BTS的演唱会,为此通宵写了1300字的论述文。 另外还有3分钟的演讲以及合约书,最终被同意前往美国LA。 」一同公开的录影中,12岁的小粉丝为了自己的梦想正在和爸爸「据理力争」,眼神里充满了坚定和自信。 论述文里不仅提到了韩国的服役法,还有这场演唱会对她的重要意义,顺便还向爸爸展示了自己的优异成绩,为自己的LA之行提供论据。



也许爸爸早就知道了小女儿的心思,早早就买好了前往LA的机票,而且还是和姐姐、妈妈一起去看哦~



