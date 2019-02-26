原来玄彬的「老婆们」这么多才多艺！一个毕业於首尔大的「脑性女」、一个拥有多项资格证
综艺 2019年2月26日 星期二10:00 JiaJia
玄彬於《阿尔罕布拉宫的回忆》中经历两段婚姻，前、后任妻子分别由李诗媛、韩宝凛饰演。没想到现实生活中的她们是如此多才多艺，一起来看看相关访谈！
曾一同出演电视剧《阿尔罕布拉宫的回忆》的朴勋、韩宝凛、李诗媛、EXO灿烈，作为嘉宾录制本周四（21日）播出的tvN综艺节目《人生酒馆》，并提及拍摄作品时的相关话题。
在剧中饰演玄彬第一任妻子的李诗媛，原来是毕业於首尔大学经营学专业的「脑性女」，父亲还曾是高智商俱乐部「门萨」会长。从小她就喜欢「改善」，因而拥有许多专利，李诗媛表示：「申请专利是我寻找幸福的方法。」就读大学时，她也坦言自己曾做过CC（校园情侣），引发MC们一阵讨论。
而在剧中饰演玄彬第二任妻子的韩宝凛，不让李诗媛专美於前。李诗媛注重於「申请专利」，而韩宝凛考取许多「资格证」。MC们忍不住调侃，这是从电视剧衍伸到剧外的神经战吗？（笑）韩宝凛表示，她用「兴趣」来消除压力，因此有了：宠物狗美容资格证、爵士舞讲师资格证、咖啡师资格证、潜水运动资格证、跳伞资格证等，让现场所有人不停感叹。
（图片、影片来源：tvN《人生酒馆》）
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