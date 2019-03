【不定时更新！】３月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

《Coffee Friends》预告:最后一次营业!「第一任打工仔」赵在允归来 「咖啡王子」南柱赫引发高度期待 《云画的月光》乐瑥、胤圣转世!金裕贞与郑振永以《100年之春》主持人身分再会 洪真英通过SNS回覆恶评:「脑袋很大所以抱歉了…问了医院没法手术能怎么办」 「天空女团」廉晶雅、尹世雅、吴娜拉出动!一起为曹承佑主演音乐剧应援 发型有多重要?爱豆们最想毁掉的黑历史照片给你答案 把日子过成情景喜剧的B1A4灿多,看了莫名就想「欺负」他呀XD 韩国机场巴士让外国人了解韩国「三一独立运动」! 韩剧 3月春暖花开,又一波新韩剧即将上档 【不定时更新!】3月份有谁会来台湾跟大家见面呢? 时间过太快了吧?尹厚都14岁了!尹敏洙:他讨厌再看到《爸爸!我们去哪里?》 [图多]崔振赫笑眼迷人有求必应 含泪谢粉丝「全靠你们才撑到今天」 当EXO KAI行云流水的舞姿配上电光特效,简直是锦上添花!

看看这一个月有谁来台湾跟大家见面吧,台湾的粉丝你们的schedule可能比明星还要忙呢~大家钱包OK吗?:P

【不定时更新!】3月份有谁会来港澳跟大家见面呢?

3月2日:FTISLAND李洪基【2019 LEE HONG GI SOLO CONCERT 「I AM」IN TAIPEI】



时间:下午7时

地点:台北国际会议中心(TICC)

=============================

3月2日:朴志训【2019 PARK JIHOON ASIA FAN MEETING IN TAIPEI “FIRST EDITION”】



时间:下午7时

地点:国立台大综合体育馆三楼

=============================

3月3日:BLACKPINK【BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] TAIPEI with KIA】



时间:下午6时

地点:国立体育大学综合体育馆 (林口体育馆)

=============================

3月3日:SHINee崔珉豪【CHOI MINHO FANMEETING TOUR 】



时间:下午6时

地点:台北国际会议中心(TICC)

=============================

3月9日:尹智圣【2019 YOON JI SUNG 1st FAN MEETING : Aside in TAIPEI】



时间:下午4时

地点:国立台大综合体育馆三楼

=============================

3月10日:少女时代Yuri【YURI 1st Fanmeeting Tour "INTO YURI" in TAIPEI】



时间:下午7时

地点:Lagecy Max

=============================

3月16日:ASTRO【ASTRO The 2nd ASTROAD to Taipei [STAR LIGHT]】



时间:下午6时

地点:台北国际会议中心(TICC)

=============================

3月17日:成勋【2019 SUNGHOON "My Secret Date" FAN MEEING IN TAIPEI】



时间:下午6时

地点:Lagecy Max

=============================

3月23日:河成云【HA SUNG WOON 1st FANMEETING in TAIPEI 'MY MOMENT'】



时间:下午6时

地点:台北国际会议中心(TICC)

=============================

3月28日:Super Junior、Red Velvet、请夏、VAV【2019 MONSTER KPOP Concert in Taipei】



时间:下午7时

地点:台北小巨蛋

=============================

3月30日:Highlight李起光【2019 Lee Gi Kwang Mini Concert in Taipei】



时间:下午6时30分

地点:台北国际会议中心(TICC)

=============================

3月31日:LOVELYZ【2019 LOVELYZ CONCERT [Lovelyz 3 of winter world] in Taipei】



时间:下午6时

地点:台北国际会议中心(TICC)

