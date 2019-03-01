【不定时更新！】３月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

看看这一个月有谁来台湾跟大家见面吧，台湾的粉丝你们的schedule可能比明星还要忙呢～大家钱包OK吗？:P
３月２日：FTISLAND李洪基【2019 LEE HONG GI SOLO CONCERT 「I AM」IN TAIPEI】
时间：下午7时
地点：台北国际会议中心(TICC)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月２日：朴志训【2019 PARK JIHOON ASIA FAN MEETING IN TAIPEI “FIRST EDITION”】
时间：下午7时
地点：国立台大综合体育馆三楼
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月３日：BLACKPINK【BLACKPINK 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] TAIPEI with KIA】
时间：下午6时
地点：国立体育大学综合体育馆 (林口体育馆)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月３日：SHINee崔珉豪【CHOI MINHO FANMEETING TOUR
时间：下午6时
地点：台北国际会议中心(TICC)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月９日：尹智圣【2019 YOON JI SUNG 1st FAN MEETING : Aside in TAIPEI】
时间：下午4时
地点：国立台大综合体育馆三楼
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月１０日：少女时代Yuri【YURI 1st Fanmeeting Tour "INTO YURI" in TAIPEI】
时间：下午7时
地点：Lagecy Max
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月１６日：ASTRO【ASTRO The 2nd ASTROAD to Taipei [STAR LIGHT]】
时间：下午6时
地点：台北国际会议中心(TICC)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月１７日：成勋【2019 SUNGHOON "My Secret Date" FAN MEEING IN TAIPEI】
时间：下午6时
地点：Lagecy Max
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月２３日：河成云【HA SUNG WOON 1st FANMEETING in TAIPEI 'MY MOMENT'】
时间：下午6时
地点：台北国际会议中心(TICC)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月２８日：Super Junior、Red Velvet、请夏、VAV【2019 MONSTER KPOP Concert in Taipei】
时间：下午7时
地点：台北小巨蛋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月３０日：Highlight李起光【2019 Lee Gi Kwang Mini Concert in Taipei】
时间：下午6时30分
地点：台北国际会议中心(TICC)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
３月３１日：LOVELYZ【2019 LOVELYZ CONCERT [Lovelyz 3 of winter world] in Taipei】
时间：下午6时
地点：台北国际会议中心(TICC)
韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究