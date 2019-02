IU出席粉丝毕业礼送礼物花了多少钱?156份礼物花费$1700万 韩国宾格瑞「世界上没有的牛奶」第三弹!这次推出超神奇的「荔枝水蜜桃口味」,你想尝试吗? 梁铉锡晒出儿子照片:和他唯一最爱的歌手GD在一起了~ 李钟硕3月8日履行国防义务 2年替代役暂别粉丝 一起迎接黄昏吧~让时光静止在此刻的海房村咖啡厅 建厚受伤后首现身!小脸伤口变「酒窝」,姨母粉看了超心疼TAT

韩国娱乐经纪公司三大之一的巨头:YG娱乐,老板梁铉锡公开了儿子的照片。

梁铉锡在自己的IG上写道:「MY FRIEND. MY SON WITH HIS ONE & ONLY FAVORITE SINGER GD,我朋友,我儿子和他唯一最爱的歌手GD」。 照片中GD靠著梁铉锡的儿子升铉(音译),GD冲著镜头做出鬼脸,反倒是小男孩十分淡定。果然爸爸是梁铉锡,从小看惯了大明星的升铉哪怕是和最爱的GD一同合影也表面保持淡定,不过看他上扬的嘴角,内心应该还是很激动吧,哈哈~



梁铉锡还晒出了和儿子的约会照,父子俩手牵著手逛街、一起吃雪糕 (冰淇淋),场面十分温馨。 看了照片的粉丝们纷纷留言:「果然有其父必有其子,儿子也很喜欢鸭舌帽」、「儿子好可爱」、「淡定的笑容但心中应该很开心吧~」



「图:杨贤硕IG」

