[好片推荐] 外面的世界好复杂 《证人》要你莫忘初心

《证人》在韩上映8天后立即突破百万观影人次，网友与观众的评价也都高於9分以上，一位中年大叔跟一位自闭少女如何实现正义？
《证人》描述一位进入律师事务所不到一年的律师淳镐（郑雨盛饰），因经济因素而力求表现争取更高收入，他手上负责一个关键杀人案，他希望找到证据证明疑犯的清白，但现场唯一的目击证人，是一位自闭高中少女智友（金香起饰），为了让她能说出让大众都信服的证词，淳镐努力地接近智友想让她打开心门，淳镐也在过程中反思，是否忘了自己成为律师最初的心？
郑雨盛因为帅气的外型总是饰演相当有个性的角色，不过本次在《证人》中他饰演的律师一角非常平凡，和大家一样希望赚钱还清债务，搭著公车上下班，被家中相依为命的老父亲催婚，个性正直温和。金香起本次挑战演出自闭症少女，从说话模式与动作就表现出与一般人不同，自闭症与心智障碍是不同的，她精准表现出自闭症的行为模式，在《证人》中的演出令人格外感动。
这个世界并不美丽，事实上它残忍又冷酷。年纪渐长也能渐渐体会，在职场上总有著无法随心所欲的状况，甚至必须同流合污，时间一久人心也逐渐改变，也许早已失去了自己。面对同样的情况，现在的你与10年后的你，很可能做出完全不一样的选择，这就是人生。《证人》让观众们跟著剧中郑雨盛的脚步，也同样想想自己是否与他一样渐渐失去自我？提醒大家莫忘初衷。
导演以自闭症的设定，来展现出社会上的特殊族群。自闭症的人单纯不懂说谎，但不了解他们的人却无法听到他们心底的声音。剧中郑雨盛为了案件而接近金香起，并了解自闭症的世界，想不到他对自己的领悟更多。不仅剧中所提到的自闭症，其实大众对於与一般人不一样的族群，总会先持否定的意见，难以接受对方，也许因为不了解，却容易因此造成误会，先入为主的观念与偏见总是误导了大家。《证人》希望唤起大众的同理心，倾听与你不一样的声音。
郑雨盛所饰演的律师，最后是否回到最初的坚持？金香起的一句：“因为我知道你是好人。”却让郑雨盛脸上出现了无法复杂的表情。《证人》将於2月27日在台正式上映，细腻的剧情与出色的演员表现，即将带给大家深层的感动。
影片/照片：甲上娱乐
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