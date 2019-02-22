BTS防弹少年团预定上半年回归 抢先推出规模遍及全球的新活动《ARMYPEDIA》！
KPOP 2019年2月22日 星期五12:04 施乃琪
「Army，你的记忆将成为 BTS 的历史。」防弹少年团将推出创意十足的有趣活动，让大家一边玩一边重温 2080 天来的珍贵回忆！
Big Hit Entertainment 在今天（22 日）透露：「防弹少年团将在今年上旬回归，在那之前们也会先开设 “ARMYPEDIA” 的官方网站和 SNS 帐号，准备和全世界的 Army 一起展开全新活动！」
ARMYPEDIA 的时间轴从 2013 年 6 月13 日起至 2019 年 2 月 21 日，这 2080 个日子构成里发生的一切都化为包含 QR Code 的拼图藏在世界各地，等待 Army 偶然拾获并解答问题，并逐渐搜集起这些拼图，拼出属於自己和防弹少年团之间的回忆。
ARMYPEDIA 将於 25 日正式上线，懂韩文的话不妨先上官网了解用法，届时就能率先开始玩罗！
（照片来源：Big Hit Entertainment）
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